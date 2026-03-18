iOS 26.4 und Co. jetzt als Release Candidate für Entwickler verfügbar

iOS 26.4 und Co. gehen in die letzte Runde vor dem Release.

Gerade sind die RC-Versionen für die Entwickler bereitgestellt worden.

Der Release der finalen Version ist damit nur noch eine Frage weniger Tage.

Apple hat gerade eben iOS 26.4 und iPadOS 26.4 als Release Candidate zum Download durch die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die RC-Versionen von Updates sind in der Regel identisch mit den finalen Updates, falls keine gravierenden Probleme mehr von den Entwicklern gemeldet werden.

Der RC kann wie üblich in den Einstellungen unter Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden, sofern ihr für das kostenlose Entwicklerprogramm von Apple registriert seid. Der Bezug von Betas lässt sich dann in den Update-Einstellungen ein- oder ausschalten.

Auch übrige RC-Versionen sind da

Neben iOS 26.4 und iPadOS 26.4 liegen nun auch macOS 26.4, watchOS 26.4 und tvOS 26.4 als RC-Versionen vor, ebenso wie visionOS 26.4.

Unter iOS 26.4 wird unter anderem die Podcasts-App mit erweiterten Videofeatures und die Musik-App mit dem KI-Feature Playlist Playground erweitert. Zudem ist am iPhone der erweiterte Geräteschutz dann automatisch aktiviert. Was das bedeutet, sollten Nutzer sich angelegentlich einmal genauer anschauen.

Die finalen Versionen der Updates werden in wenigen Tagen für alle Nutzer erwartet, zumindest aber noch vor dem Start der neuen AirPods Max 2, die Apple unlängst angekündigt hat.