Apple TV kündigt den Trailer für den Film „Outcome“ an

Dieser Frühling wird bei Apple TV ziemlich vollgepackt sein, zahlreiche neue Serien, weitere Staffeln und Dokumentationen werden anlaufen. Dazu zählt auch der Film „Outcome“ mit Keanu Reeves in der Hauptrolle, der einen leicht makabren Touch haben soll. Hier steht nun der Trailer bereit.

Apple TV veröffentlichte den Trailer

Bei „Outcome“ handelt es sich um eine schwarze Komödie, in deren Mittelpunkt Reef Hawk (Reeves) steht, ein beliebter Hollywood-Star, der sich mit seinen verborgenen Dämonen auseinandersetzen muss, nachdem er mit einem mysteriösen Video erpresst wird, das sein Image zerstören und seine Karriere beenden würde. Mit der Unterstützung seiner langjährigen besten Freunde Kyle (Diaz) und Xander (Bomer) sowie seines Krisenanwalts Ira (Hill) begibt sich Reef auf eine Reise der Selbstfindung, um Wiedergutmachung bei allen zu leisten, denen er möglicherweise Unrecht getan hat, in der Hoffnung, den Erpresser zu identifizieren. Co-Autor und Regisseur Hill beleuchtet Reevs wilde, aber spirituell reinigende, nostalgische und augenöffnende Reise in die Vergangenheit aus einer einzigartigen Perspektive, auf der die Konfrontation mit seiner Vergangenheit vielleicht der einzige Weg ist, seine Zukunft zu retten.

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Der Cast besteht neben Keanu Reeves und Cameron Diaz aus Matt Bomer, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Martin Scorsese, Atsuko Okatsuka, Roy Wood, Jr., Welker White, Kaia Gerber und Ivy Wolk. Den Starttermin hat Apple TV auf den 10. April 2026 gelegt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.