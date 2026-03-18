Mactracker ist in Version 8.1.2 erschienem: das ist neu

Apple soll, wenn man den Gerüchten glaubt, 2026 bis zu 25 neue Produkte vorstellen. Acht davon erblickten Anfang März das Licht der Weltöffentlichkeit. Da verliert man schnell man den Überblick und genau hier kommt Mactracker ins Spiel. Diese App ist eine Datenbank und wird von uns regelmäßig erwähnt. In diesem Fall ist der Grund das jüngste Update, mit dessen Hilfe die angesprochenen Neuerscheinungen eingepflegt werden.

Mactracker ist in Version 8.1.2 erschienen

Mactracker hat sich zu der Datenbank schlechthin für alle Produkte entwickelt und ist eine klare Empfehlung. Mit diesem Update werden die jüngsten Produktvorstellungen integriert, doch das ist noch nicht alles:

Fügt MacBook Pro (14 Zoll, M5 Pro oder M5 Max) und MacBook Pro (16 Zoll, M5 Pro oder M5 Max) hinzu

Fügt MacBook Air (13 Zoll, M5) und MacBook Air (15 Zoll, M5) hinzu

Fügt MacBook Neo (13 Zoll, A18 Pro) hinzu

Fügt iPad Air 11 Zoll (M4) und iPad Air 13 Zoll (M4)

iPhone 17e hinzugefügt

Studio Display (2026) und Studio Display XDR hinzugefügt

Final Cut Pro 2 und Final Cut Pro 3 hinzugefügt

Verbesserungen der Benutzeroberfläche auf dem iPad

Details zu den neuesten Betriebssystemversionen hinzugefügt

Link zu Apples Pressemitteilungen hinzugefügt

Weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen

Das Update ist auch für iPhone und iPad erschienen, hier lautet die Versionsnummer jedoch 4.14.1. Schade ist jedoch, dass die mit Version 8 eingeführte iCloud-Synchronisation der Macversion noch nicht in die iPhone-Applikation integriert wurde.

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Ein Pflichtdownload

Mactracker ist eine umfassende Enzyklopädie, die nicht nur die aktuellen Modelle umfasst. Ganz im Gegenteil, die Datenbank ist ziemlich umfangreich und umfasst alle alten Produkte, sogar Drucker lassen sich dort nachschlagen. So bekommt man mit wenigen Klicks heraus, welche Software das Maximum darstellt und bei älteren Geräten gibt es Auskünfte, wie groß die SSD und der RAM maximal sein darf. Außerdem lassen sich dort Garantieinformationen für die eigene Hardware hinterlegen.

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