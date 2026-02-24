iOS 26.4: Das ist neu in Beta 2

Gestern Abend hat Apple die zweite Beta für iOS 26.4 und Co veröffentlicht. In Vergleich zur Vorwoche, in der uns einige Neuerungen erwartet haben, gibt es kleine Anpassungen bezüglich RCS und Liquid Glass sowie eine Einschränkung für Playlist Playground.

RCS nun auch in Android-Chats verschlüsselt

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im SMS-Nachfolger RCS zwischen iPhone-Geräten war eine positive Neuerung der ersten Beta. In der Folgewoche weitet Apple das Feature auch auf Nachrichten zwischen iPhones und Android-Geräten aus.

Anpassungen am Design

In Apples App Store und der Gaming-App „Spiele“ dreht Apple die Designschraube etwas zurück. Statt der neuen Leiste, in der die Suche extrahiert wurde, gibt es in Beta 2 wieder das aus iOS 18 bekannte Design der einheitlichen Tableiste.

Bedienungshilfen

In den Bedienungshilfen gibt es den neuen Bereich „Highlights reduzieren“.

Keine nennenswerten KI-Neuerungen

Bezüglich einer neuen Siri oder weitere Apple Intelligence-Funktionen enttäuscht iOS 26.4 noch. Die einzige Neuerung namens Playlist Playground, bei der in Apple Music per Prompt eine Playlist erstellt werden kann, ist aktuell nur auf Englisch und in den USA verfügbar. Ob sich das im Laufe der Beta ändert, ist fraglich. Mit einem finalen Release rechnen wir Ende März bis Anfang April.

Sind euch weitere Neuerungen aufgefallen? Wenn ja, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.