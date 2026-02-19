Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: RCS am iPhone endlich vor dem nächsten Schritt

Es dauert und dauert und zieht sich noch länger: RCS wird am iPhone bereits seit iOS 18 unterstützt. Dennoch konnten viele Nutzer den SMS-Nachfolger lange nicht verwenden – nur wenige Netzbetreiber unterstützten zunächst den Dienst am Apple-Smartphone. Apple selbst ist auch nicht besonders fix darin, die Unterstützung vollständig umzusetzen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird nun in iOS 26.4 zumindest weiter vorbereitet.

Apple testet mit den aktuellen Beta-Versionen von iOS 26.4, iPadOS 26.4 und macOS Tahoe 26.4 eine durchgehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten zwischen Android- und iOS-Geräten. Damit würde eine zentrale Sicherheitslücke in der plattformübergreifenden Kommunikation geschlossen.

Bislang sind nur iMessage-Nachrichten zwischen iPhones vollständig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Auch RCS-Chats zwischen Android-Geräten unterstützen diese Technik. Nachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern hingegen sind über RCS bisher nicht vollständig abgesichert. Mit der geplanten Erweiterung sollen künftig auch diese Unterhaltungen denselben Sicherheitsstandard wie iMessage erreichen.

Es geht nur schleppend voran

In der Beta von iOS 26.4 finden Entwickler in den Einstellungen einen neuen, standardmäßig aktivierten Schalter zur Aktivierung der verschlüsselten RCS-Kommunikation. Voraussetzung sind unterstützte Geräte und Mobilfunkanbieter. Laut Apple sollen die meisten Carrier, die RCS anbieten, auch die neue Verschlüsselung unterstützen. In der ersten Beta funktioniert die RCS-Verschlüsselung auf Apple-Geräten allerdings nur, wenn iMessage deaktiviert ist.

Ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiv, erscheint in RCS-Chats ein Schloss-Symbol. Dieses Kennzeichen wird künftig auch in iMessage-Konversationen angezeigt. Die Funktion wird schrittweise für Beta-Nutzer freigeschaltet, sodass nicht alle Tester sofort Zugriff erhalten.

Die plattformübergreifenden Tests zwischen iPhone- und Android-Nutzern sollen zu einem späteren Zeitpunkt starten. Technisch setzt die neue Verschlüsselung ein Update auf das RCS Universal Profile 3.0 voraus, das von der GSM Association mit Unterstützung von Apple veröffentlicht wurde. Apple unterstützt derzeit Version 2.4. Mit Version 3.0 kommen zudem neue Funktionen wie das Bearbeiten und Löschen von Nachrichten sowie Inline-Antworten in gemischten Chats hinzu.

Die ersten Beta-Versionen von iOS 26.4, iPadOS 26.4 und macOS Tahoe 26.4 stehen Entwicklern bereits zur Verfügung. Die offizielle Veröffentlichung der Updates ist für das Frühjahr geplant. Die vollständige Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS dürfte jedoch erst mit einem späteren Update innerhalb von iOS 26 erfolgen.