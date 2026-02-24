Besänftigung: Apple fertigt Mac mini teilweise in den USA

Apple bemüht sich, den Forderungen von US-Präsident Trump nach mehr Fertigung in den USA nachzukommen. Noch 2026 sollen geringe Stückzahlen des Mac mini in Texas zusammengebaut werden.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal gibt Apples COO Sabih Khan an, dass einige Einheiten des Mac mini noch 2026 in Texas zusammengebaut werden. Dabei handelt es sich um die Geräte, die an US-Kunden ausgeliefert werden. Für andere Märkte wird Apple weiterhin im Ausland fertigen.

Symbolpolitik? Nischenprodukt für den Heimatmarkt

Die Umstellung ist Teil des 600-Milliarden-Dollar-Programms, welches Apple versprochen hat, bis Ende des Jahrzehnts in US-Fertigung zu investieren. Der Mac mini macht dabei nur einen kleinen Teil aus. Weltweit macht Apples günstigster Mac nach Schätzungen von Consumer Intelligence Research Partners etwa 5 Prozent der Mac-Umsätze aus.

Seit 2019 baut Apple den teuren und vermutlich nicht mehr lange existierenden Mac Pro ebenfalls in Texas zusammen. Die Produktion beider Geräte zu verlagern dürfte für Apple bezüglich der Kosten verkraftbar sein, höher wiegt das damit gezeigte Wohlwollen gegenüber dem US-Präsidenten.