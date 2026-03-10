iOS 26.4 Beta 4: Das sind die Neuerungen

Apple hat gestern Abend erneut die vierte Beta von iOS 26.4 und Co für Entwickler und freiwillige Tester freigegeben. Auf Siri- und Neuerungen bezüglich Apple Intelligence warten wir weiterhin vergeblich, kleine Änderungen im Vergleich zur Vorwoche gibt es allerdings.

iOS 26.4 bringt neue Emojis

Als Teil der vierten Beta für iOS 26.4, iPadOS 26.4 und macOS 26.4 setzt Apple diese Woche neue Emojis um. Neu sind eine Posaune, eine Schatztruhe, ein verzerrtes Gesicht, eine Komik-Wolke, ein Orca, ein Felsabbruch sowie ein haariges Wesen, das an Bigfoot erinnert. Für das Wrestler und Tänzer-Emoji gibt es neue Hautfarben.

Helligkeitseffekte reduzieren

In einer der letzten Betas hat Apple in den Bedienungshilfen eine Option eingefügt, mit der Nutzer „Helligkeitseffekte reduzieren“ können. In der vierten Beta erklärt iOS nun, was es damit auf sich hat: Ist sie aktiviert, wird „das Hervorheben und Blinken bei der Interaktion mit Bildschirmelementen wie Schaltflächen oder der Tastatur minimiert“.

RCS-Verschlüsselung fehlt

Ebenfalls in einer der letzten Wochen vorgestellt wurde die neuen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den SMS-Nachfolger RCS. In der vierten Version von iOS 26.4 fehlt diese, laut MacRumors wird sie auch nicht Teil der finalen Version sein.

Sind euch weitere Veränderungen aufgefallen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.