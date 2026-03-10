Apple TV stellt den Trailer für die zweite Staffel von „Friends & Neighbors“ bereit

Apple TV konzentriert sich bei seinen Inhalten auf Klasse statt auf Masse. Der Inhaltekatalog ist jedoch stark angewachsen. Zu den interessanten Serien zählt auch „Friends & Neighbors“ mit der Szene, wo Jon Hamm in der Disco die Musik genießt und als GIF im Netz bereits jetzt Kultstatus genießt. Die zweite Staffel wird Anfang April ins Rennen gehen.

Trailer ist nun verfügbar

Als gescheiterter Börsenstar unternimmt Andrew Cooper (gespielt von Jon Hamm) nächtliche Beutezüge in seiner Nachbarschaft, um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Dabei stößt er auch auf Geheimnisse, die besser verborgen geblieben wären. In der zweiten Staffel bekommt er nicht nur Konkurrenz, sondern muss seinerseits um sein gut gehütetes Geheimnis bangen. Nun ist der Trailer verfügbar:

„Your Friends & Neighbors — Season 2 Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die zweite Staffel begrüßt den Emmy-nominierten James Marsden als mysteriösen neuen Nachbarn, neben den zurückkehrenden Stars Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt und Donovan Colan. Die zweite Staffel wird ab dem 03. April mit wöchentlich einer neuen Folge ausgestrahlt werden.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.