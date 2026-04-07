iOS 26.4.1: Update kommt bald – und verbessert Studio Display XDR

iOS 26.4 ist seit Ende März verfügbar, schon ist das nächste Update in Sichtweite. Im Laufe der Woche soll iOS 26.4.1 mit kleineren Bug Fixes und sicherheitsrelevanten Verbesserungen veröffentlicht werden. Auch ein stolz angekündigtes Feature für Apple Studio Display XDR könnte damit Einzug halten.

Das hat MacRumors herausgefunden. Demnach testen Apple-Ingenieure die neue Software aktuell intern. Ein Start in dieser, spätestens aber in der kommenden Woche ist denkbar.

iOS 26.4.1 wertet Studio Display XDR auf

Neben den angesprochenen Bug Fixes und Sicherheitsfunktionen bringt iOS 26.4.1 wohl Neuigkeiten für das neue Studio Display XDR. Wie Apple kürzlich mitteilte, unterstützt der Nachfolger des Pro Display XDR DICOM-Formate. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für Speicherung, Austausch und Übertragung medizinischer Bilder.

Medienberichten nach hat Apple diese Woche die notwendige Zulassung durch die FDA erhalten. iOS 26.4.1 und ein damit verbundenes Update für das Studio Display XDR könnten die Funktion scharf schalten.