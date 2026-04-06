Fans dieser Farbvariante könnten im September enttäuscht werden.

Apple verzichtet offenbar auch bei der nächsten iPhone-Generation auf eine schwarze Farbvariante im Pro-Segment.

Einem Leak zufolge soll das kommende iPhone 18 Pro erneut ohne klassische Schwarz-Option angeboten werden.

Kommt das Schwarz nicht zurück? Bereits beim aktuellen iPhone 17 Pro hatte Apple mit einem ungewöhnlichen Farbkonzept für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Modell ist ausschließlich in Blau, Orange und Silber erhältlich. Besonders die Variante „Cosmic Orange“ entwickelte sich laut Marktbeobachtern zu einem Verkaufserfolg und trug maßgeblich zu starken Absatzzahlen bei, insbesondere in China.

Mögliche Motive für Apples Farben

Analysten sehen in dem auffälligen Design einen strategischen Vorteil. Die Geräte seien auf den ersten Blick als neue Premium-Modelle erkennbar und stärkten damit die Position von Apple als Statussymbol, vor allem auf wichtigen Märkten wie China.

Das iPhone 18 Pro wird es wohl nicht in einer schwarzen Variante geben, das erwartet der Leaker Digital Chat Station, der mit Prognosen zu kommenden Apple-Produkten in der Vergangenheit schon häufiger richtig, aber auch öfter daneben lag.

Trotz der positiven Resonanz auf die neuen Farben äußerten einige Kunden Kritik am Wegfall der klassischen schwarzen Variante. Hoffnungen auf eine Rückkehr dieser Option beim iPhone 18 Pro werden nun jedoch gedämpft.

Welche Farbvarianten Apple für die nächste Generation insgesamt plant, ist bislang nicht bekannt.

Was wären eure farblichen Favoriten für kommende iPhone-Modelle? Schreibt es uns in die Kommentare.