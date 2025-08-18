iOS 18.6.2: Noch ein kleines Update vor dem großen Update?

Gerade erst ist iOS 18.6.1 für alle Nutzer mit wichtigen Bugfixes erschienen, da kündigt sich schon das nächste Update an: iOS 18.6.2 soll sich schon in den Startlöchern befinden und könnte in Kürze für alle iPhone-Nutzer ausgerollt werden.

Apple plant offenbar ein weiteres kleineres Update für iOS 18. Wie ein anonymer, aber in der Vergangenheit verlässlicher Leaker auf der Plattform X (ehemals Twitter) berichtet, befindet sich derzeit iOS 18.6.2 mit der Build-Nummer 22G100 in Entwicklung. Der Hinweis stammt aus einem privaten Konto.

In einer Direktnachricht erklärte die Quelle gegenüber MacRumors, dass es auch möglich sei, dass Apple statt einer neuen Version lediglich eine überarbeitete Fassung von iOS 18.6.1 veröffentlicht. Ein ähnlicher Fall trat im vergangenen Jahr auf, als ein angekündigtes iOS 17.5.2 letztlich durch eine überarbeitete Version von iOS 17.5.1 für das iPad 10 ersetzt wurde.

Update könnte kleinere Fehler beheben

Die bisher veröffentlichten Versionen iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 brachten in der vergangenen Woche bereits eine wichtige Änderung: Die Blutsauerstoffmessung wurde für Apple Watch Series 9, Series 10 und Ultra 2 Modelle in den USA wieder aktiviert. Die Berechnung erfolgt seither über das gekoppelte iPhone, um regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

Ob iOS 18.6.2 tatsächlich erscheint, bleibt abzuwarten. Sollte das Update kommen, dürfte es sich vor allem um Fehlerbehebungen, Sicherheitsupdates oder kleinere Anpassungen an der reaktivierten Blutsauerstofffunktion handeln. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.