Kleine Neuerungen: Public Beta 4 für iOS 26 und Co veröffentlicht

Am Montagabend hat Apple die siebte Developer-Beta für iOS, iPadOS und macOS 26 vorgelegt. In der Nacht folgte dann die vierte Beta für freiwillige Tester ohne Entwickler-Account. Beide Varianten sind damit auf dem gleichen Stand, noch in der vergangenen Woche hat Apple die Public Beta drei Tage nach der Entwickler-Version veröffentlicht.

Kaum Neuerungen im Vergleich zur Vorwoche

Lediglich eine neue Benachrichtigungseinstellung in iOS 26 ist aufgefallen. Im Bereich Batterie lässt sich bei aktiviertem Power Modus nun eine Benachrichtigung einstellen, die darauf hinweist, wenn die Performance gedrosselt wird, um Akku zu sparen.

In der Nachrichten-App lassen sich außerdem iMessages nun nach „Entwürfen“ filtern.

Unter macOS 26 gibt es eine minimale Korrektur. In der letzten Woche machte ein On-Boarding-Video von sich reden, in dem ein MacBook ohne Notch zu sehen war. Das heizte Gerüchte um neue Hardware und den Einzug einer Dynamic Island an, in Developer Beta 7 hat Apple die Notch nachträglich eigefügt, wie Zac Hall auf X aufgefallen ist.

macOS Tahoe onboarding video in beta 7 adds the notch pic.twitter.com/Iir3Tk2Vm1 — Zac Hall (@apollozac) August 18, 2025

Apple wird voraussichtlich am 09.09. seine neuen iPhones präsentieren. Im Anschluss dürfen wir die finale Version von iOS 26 und CO erwarten.