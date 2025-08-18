Und weiter geht’s in der Beta-Welle: Apple hat gerade die sechste Entwickler-Beta für iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 vorgelegt. Eine Woche nach der sechsten Runde folgt nun Developer Beta 7. Über Änderungen im Vergleich zur Vorwoche ist so früh nach Bereitstellung noch nichts bekannt.

Apple hat gerade eben die nächste Welle an Betas an die Entwickler verteilt. Beta 7 der kommenden 26-Hauptupdates rollt jetzt für registrierte Developer aus. Die finale Veröffentlichung der nächsten großen Aktualisierungen rückt in großen Schritten näher.

Beta auf eigene Gefahr

Für alle Testversionen gilt: Auch in der siebten Version können Betas gravierende Fehler beinhalten und sollten daher nicht auf Geräte geladen werden, die im täglichen Einsatz gebraucht werden. Banking-Apps unter anderem haben sich in der Vergangenheit ebenso anfällig gezeigt wie die Akkulaufzeit.

Mit der finalen Version dürfen wir in etwa einem Monat rechnen. Dann wird das neue iPhone 17 vorgestellt – vermutlich am 09. September. Im Anschluss werden iOS 26 und Co der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung gestellt.

Wie ist euer Eindruck von Beta 7 nach der Installation? Unter diesem Artikel sammeln wir eure Erfahrungen in den Kommentaren.