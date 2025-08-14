iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 verfügbar

Apple hat am Donnerstagabend wie angekündigt iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 veröffentlicht. Die Neuerungen beziehen sich ausschließlich auf den US-Markt.

Wie heute angekündigt, hat Apple soeben iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 veröffentlicht. Das Update enthält Neuigkeiten für Nutzer in den USA. Trotz laufendem Patentstreit kkann dort die Blutsauerstoffmessung auf fähigen Appl Watches wieder genutzt werden.

Nichts Neues außerhalb der USA

Dass das Update auch bei uns erscheint, ist überraschend. Auch die deutschen Update-Notizen erwähnen ausschließlich neue US-Funktionen. Welche das sind, lest ihr in diesem Artikel.