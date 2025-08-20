Apple hat gerade eben iOS 18.6.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Aktualisierung war bereits erwartet worden.

Apple hat heute Abend das Update auf iOS 18.6.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Aktualisierung kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Das Update auf iOS 18.6.2 war bereits erwartet worden und hat für Apple offenbar einen dringlichen Charakter. Apple hält sich bei den Infos zur Aktualisierung gewohnt knapp und schreibt lediglich:

Dieses Update enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Auch Update für den Mac

Auch für den Mac gibt es eine Aktualisierung. macOS 15.6.2 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden.

Dies ist wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update möglich. Ein Backup vor der Installation eines Updates ist wie immer keine schlechte Idee.