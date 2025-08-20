Apple TV+ kündigt neue Sportkomödie namens „The Dink“ an

Apple TV+ kündigt wieder einmal einen Neuzugang an, dieses Mal wieder für die Filmsparte. Die kann unserer Meinung nach nicht ganz mit dem Angebot an Serien mithalten, daher ist jeder Neuzugang willkommen. In diesem Fall handelt es sich um eine Sportkomödie mit Jake Johnson in der Hauptrolle.

Film „The Dink“ angekündigt

Es handelt es sich hierbei um eine neue Sportkomödie unter der Regie von Josh Greenbaum („Will & Harper“, „Barb and Star Go to Vista Del Mar“ und demnächst „Spaceballs 2“) und mit Jake Johnson in der Hauptrolle.

In „The Dink“ spielt Johnson einen abgehalfterten Tennisprofi, der verzweifelt versucht, seinen kriselnden Club zu retten und sich den Respekt seines Vaters zu verdienen. Dabei bricht er einen heiligen Schwur und tut das Undenkbare: Pickleball spielen. Für einen größtmöglichen Erfolg hat man diverse Gaststars verpflichtet, dazu zählen Ben Stiller, Andy Roddick und John McEnroe. Die weiteren Rollen werden von Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Aaron Chen, Patton Oswalt, Chris Parnell und Christine Taylor übernommen. Wann genau der Film auf Apple TV+ zu sehen sein wird, geht aus der entsprechenden Pressemitteilung indes nicht hervor.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.