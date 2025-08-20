Home » Apple » Update zügig einspielen! iOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 beheben aktiv ausgenutzte Lücken

20. August 2025

Roman van Genabith

Update zügig einspielen! iOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 beheben aktiv ausgenutzte Lücken

Die heute veröffentlichten Updates für iPhone und Mac solltet ihr rasch einspielen. Die Aktualisierungen beseitigen Sicherheitslücken, die bereits aktiv ausgenutzt werden, wie Apple im Nachgang der Veröffentlichung mitteilte.

Apple hat heute neue Softwareversionen freigegeben: iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 sowie macOS Sequoia 15.6.1. Die Updates schließen eine Sicherheitslücke, die nach Angaben des Unternehmens bereits aktiv ausgenutzt wurde.

Schwachstelle wohl für gezielte Angriffe ausgenutzt

Wie aus den offiziellen Sicherheitsunterlagen hervorgeht, konnte es durch das Öffnen manipulierter Bilddateien zu Speicherfehlern kommen. Apple erklärt, dass die Schwachstelle möglicherweise in einem hochkomplexen Angriff gegen gezielt ausgewählte Personen missbraucht worden sei. Für die breite Nutzerschaft bestehe daher kein unmittelbares Risiko, dennoch empfiehlt Apple, die Updates umgehend zu installieren.

Die Lücke wurde durch verbesserte Speicherprüfungen behoben. Laut CVE-Eintrag wurde der Fehler von Apples eigenen Sicherheitsteams entdeckt und geschlossen.

Auch ältere Systemversionen erhalten Updates

Zusätzlich zu den aktuellen Versionen hat Apple auch Sicherheitsupdates für ältere Systeme veröffentlicht: iPadOS 17.7.10, macOS Ventura 14.7.8 und macOS Monterey 13.7.8.

Nutzern wird dringend geraten, ihre Geräte auf den neuesten Stand zu bringen, um möglichen Angriffen vorzubeugen.

6 Gedanken zu „Update zügig einspielen! iOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 beheben aktiv ausgenutzte Lücken“

  1. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das bedeutet und wie genau durch ein manipuliertes Bild sowas passieren kann. Immer wieder beeindruckend, dass Menschen sowas programmieren können.Antworten
  2. Also, ich öffne jetzt keine Bilder mehr, außer von meiner Katze. Die ist harmlos, oder? Apple, danke für die Updates, aber bitte nächstes Mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Techniknoobs wie mich. 😅 #Sicherheitslücke #KatzenbilderSindSicherAntworten
  3. Man bekommt von einer unbekannten Email Adresse eine Email mit Anhang zugeschickt. Der Anhang ist eine Bilddatei. Um es auszuführen muss man das Bild doppelklicken. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, wer macht denn sowas noch im 2025? Politiker? 😂Antworten
  5. Im Text passen die Namen nicht zu den macOS-Versionen: „Zusätzlich zu den aktuellen Versionen hat Apple auch Sicherheitsupdates für ältere Systeme veröffentlicht: iPadOS 17.7.10, macOS Ventura 14.7.8 und macOS Monterey 13.7.8.“ => Version 13 ist Ventura, 14 ist Sonoma.Antworten

