iOS 17 hält euren SMS- und E-Mail-Eingang frei von Verifizierungscodes

iOS 17 kann den SMS-Eingang auf Wunsch frei von Verifizierungs-Codes halten, die heute so häufig zugesandt werden. Codes, die mit der automatischen Ausfüllfunktion erkannt und ausgefüllt wurden, werden gelöscht, wenn die entsprechende Einstellung aktiviert ist.

Apple hat in iOS 17 eine praktische Aufräumfunktion für die Nachrichten-App implementiert. Wer seinen SMS-Eingang regelmäßig von Einmal-Authentifizierungscodes von Banken und Onlinediensten verstopft findet, profitiert davon.

Diese Nachrichten können in Zukunft automatisch gelöscht werden, wenn die entsprechende Einstellung in den Optionen für Passwörter in den Einstellungen gesetzt ist. Angewendet werden kann die Funktion auf alle Nachrichten, die zuvor mit der automatischen Ausfüllhilfe von iOS eingegeben wurden, mit der sich zugeschickte Codes per einfachem Klick in das entsprechende Feld eintragen lassen, ohne die jeweilige App zu verlassen.

iOS 17 löscht auch E-Mail-Codes

iOS 17 bringt zudem noch eine Verbesserung der automatischen Eintragung von Verifizierungscodes. Diese können in Zukunft auch aus einer eingehenden E-Mail eingefügt werden. Entsprechend können Verifizierungscodes auch aus der E-Mail-Inbox entfernt werden.

Aktuell ist iOS 17 als erste Beta für die registrierten Entwickler verfügbar. Die kommende Hauptversion wird im Herbst für alle kompatiblen Geräte veröffentlicht. Hier lest ihr, welche iPhones das Update auf iOS 17 noch bekommen werden.

