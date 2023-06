Home Daybreak Apple iOS 17: Änderung des Passcodes kann rückgängig gemacht werden | Neue Safari Technology Preview erschienen | Video: M2 Ultra und Max leisten erstaunliche Arbeit – Daybreak Apple

Guten Morgen! In iOS 17 wird es möglich sein, einen geänderten Passcode noch 72 Stunden nach Änderung zurückzusetzen. Darüber hinaus hat Apple eine neue Safari Technology Preview für interessierte Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt. Außerdem zeigt ein Video, dass Apple die neuen M2 Max- und Ultra-Chips so konzipiert hat, dass diese erstaunliche Arbeit leisten. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iOS 17: Änderung des Passcodes kann rückgängig gemacht werden

In der kommenden Version von iOS kann erstmals eine Änderung des Passcodes innerhalb von drei Tagen rückgängig gemacht werden. Dazu kann der alte Code verwendet werden, was vor allem dann von Vorteil sein kann, wenn man sich eine neue Kombination nicht merken konnte. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Neue Safari Technology Preview erschienen

Wer interessiert darin ist, zu erfahren, welche neuen Funktionen bald für alle Nutzerinnen und Nutzer von Apples eigenem Browser verfügbar sein werden, kann jetzt eine neue Version der Safari Technology Preview downloaden. Alles Weitere zu den dortigen Neuerungen erfahrt ihr hier.

Video: M2 Ultra und Max leisten erstaunliche Arbeit

Obwohl Apples neueste Chips noch nicht auf den kleineren 3nm-Prozess umgestellt worden sind, scheinen sich diese trotzdem leistungstechnisch auf einem viel höheren Niveau zu begeben als ihre Vorgänger. Mehr Einzelheiten dazu findet ihr hier.

Video zum neuen MacBook Air erschienen

Ein neues Video zeigt, mit welchen Neuerungen Kundinnen und Kunden beim kürzlich vorgestellten MacBook Air rechnen können. Mehr dazu hier.

