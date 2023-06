Home Hardware Anker kündigt Soundcore Liberty 4 NC In-Ears an

Der Zubehörhersteller Anker hat sich in den vergangenen Jahren von einem wirklich günstigen Hersteller zu einem Anbieter von leistungsstarker Hardware entwickelt. Dazu zählt auch der neue In-Ear-Kopfhörer über die hauseigene Tochter Soundcore

Soundcore Liberty 4NC

Der Soundcore Liberty Air 4NC soll mit einem überragenden Preis-Leistungsverhältnis punkten. Dafür wurde ein 11-mm-Treiber mit LDAC-Unterstützung verbaut und soll hervorragenden Sound gewährleisten. Das Noise-Cancelling kann bis zu 98,5% aller Umgebungsgeräusche herausfiltern. Anker verwendet dafür seine„Adaptive ANC 2.0“-Technologie: Diese nutzt In-Ear- und externe Klangsensoren, die sowohl die äußere Umgebung als auch den Gehörgang in Echtzeit analysieren. So ermöglichen die Liberty 4 NC eine zuverlässige Geräuschunterdrückung und blenden Störgeräusche automatisch aus.

Die Akkulaufzeit der kleinen In-Ears gibt der Hersteller mit bis zu 10 Stunden an, mit einem vollaufgeladenen Case gibt es insgesamt 50 Stunden. Unklar ist jedoch, ob sich diese Angaben mit aktiviertem NC beziehen. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls an Bord, 10 Minuten Laden sollen weitere vier Stunden Spielzeit ermöglichen. Das Case selbst kann via USB-C oder drahtlos geladen werden. Was noch erwähnenswert ist: Die Liberty 4 NC verfügen neben einer Trageerkennung auch über eine Multipoint-Verbindung

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Liberty 4 NC wird es mit Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Hellblau und Pink in gleich fünf Farben geben. Mit einer UVP von 89,99 Euro ist das ein attraktives Paket. Vorbestellungen werden auf der eigenen Webseiteab sofort entgegengenommen und für Early-Adoper gibt es noch einen Rabatt in Höhe von 25,00 Euro – was den Preis auf 64,99 Euro reduziert.

