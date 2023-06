Home Apps Neue Safari Technology Preview für interessierte Nutzer bereit

Neue Safari Technology Preview für interessierte Nutzer bereit

Apples experimenteller Browser Safari Technology Preview liegt in einer neuen Fassung vor. Version 172 kann von allen interessierten Nutzern ausprobiert werden. Dieser Browserzweig bietet Einblicke in kommende Verbesserungen, die in Apples Safari einziehen werden.

Apple hat ein weiteres Update für seinen experimentellen Browser Safari Technology Preview vorgelegt. Die Safari Technology Preview 172 kann von allen Nutzern, die ihn testen möchten, geladen und installiert werden.

Nutzer, die die Safari Technology Preview bereits auf ihren Geräten verwenden, können das Update einfach über die Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update einspielen.

Die Safari Technology Preview 172 beinhaltet allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen Web Inspector, CSS, Image Set, Rendering, Editing, JavaScript, Media, Popover, SVG, Accessibility, HTML, IndexedDB und Web API.

Safari Technology Preview kann kostenlos und unabhängig von Safari genutzt werden

Apple hatte die Safari Technology Preview im Jahr 2016 ins Leben gerufen, seitdem dient er als eine permanente offene Beta für interessierte Nutzer.

Der Browser kann kostenlos und ohne Registrierung hier bei Apple geladen und installiert werden. Die Installation ersetzt den regulären Safari nicht und kann parallel zu ihm benutzt werden.

