iOS 16 erlaubt die Deinstallation automatischer Sicherheitsupdates

Unter iOS 16 könnt ihr nun auch Sicherheitsupdates deinstallieren, die zuvor automatisch eingespielt wurden. Welchen Nutzen diese Neuerung hat, erschließt sich noch nicht, es ist aber grundsätzlich zu begrüßen, dass dem Nutzer mehr Eingriffsmöglichkeiten gegeben werden.

Apple hat mit iOS 16 eine neue Verwaltungsmöglichkeit für Updates eingeführt. Sie betrifft automatische Sicherheitsupdates, die Apple „Schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ nennt. Sie werden automatisch und im Hintergrund geladen und installiert. Apple schreibt dazu:

Die schnellen Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien für das iPhone und unterstütztes Zubehör werden automatisch installiert. Möglicherweise musst du dein iPhone neu starten, um die Installation abzuschließen. Einige Systemdateien werden immer automatisch installiert, selbst wenn „Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien“ deaktiviert ist.

Nun können Nutzer allerdings auch weitergehenden Einfluss auf diese Sicherheitsmaßnahmen nehmen.

iOS 16 erlaubt die Deinstallation von Sicherheitspatches

Apple erklärt hierzu in einem aktualisierten Supportdokument, dass Nutzer in Zukunft auch Sicherheitsupdates wieder deinstallieren können. Das ist in Einstellungen > Allgemein > Info mit einem Klick auf die aktuelle iOS-Version möglich.

Derzeit ist hier noch kein Update vorhanden, das deinstalliert werden kann. Es ist auch nicht klar, welchen Nutzen diese neue Option haben kann, denkbar ist allerdings, dass ein Sicherheitspatch zu Problemen in der Nutzung führt. Windowsnutzer kennen das nur zu gut und sind häufiger gezwungen, ein Patch manuell wieder zu entfernen, um etwa einen Drucker oder das ganze System wieder funktionsfähig zu machen – bleibt zu hoffen, dass iOS nicht der Entwicklung unter Windows nacheifern möchte.

