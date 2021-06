Home Betriebssystem iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2 für Entwickler ist da

iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 2 für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 3 an die Entwickler verteilt. Damit wird diese neue Testversion nun drei Wochen nach der vorangegangenen Beta ausgegeben. Während iOS 15 bereits in einer ersten Beta vorliegt, pflegt Apple weiter sein noch aktuelles System für iPhone und iPad.

Apple hat heute seinen laufenden Beta-Zyklus fortgesetzt. iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 3 wurde gerade eben für registrierte Entwickler bereitgestellt. Die neue Testversion kann damit ab sofort geladen und installiert werden. iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 3 folgen etwa drei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Beta.

Zur Installation muss das benötigte Entwicklerprofil auf dem Gerät installiert sein. Wenn die neue Beta bei euch aktuell noch nicht angezeigt wird, geduldet euch noch einen kurzen Moment, da sie wie üblich in Wellen ausgerollt wird.

Neuerungen in iOS 14.7 eher übersichtlich

In iOS 14.7 wird Apple unter anderem in weiteren Ländern in der Wetter-App Informationen über die Luftqualität bereitstellen, dazu zählen die Niederlande, Spanien, Frankreich und Kanada.

Darüber hinaus wird Apple die Möglichkeit einführen, auf dem HomePod mehr als einen Timer gleichzeitig zu stellen, wenn auf ihm die HomePod-Software 14.7 installiert ist. Weitere größere Neuerungen gibt es in diesem Update nicht, es konzentriert sich in der Hauptsache auf die allgemeine Verbesserung von Fehlern und die Erhöhung der Stabilität und Performance.

Fällt euch in der neuen Beta etwas auf? Lasst es uns gern wissen.

