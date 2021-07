Home Betriebssystem iOS 14.7 und iPadOS 14.7 beheben WLAN-Bug und schließen viele Sicherheitslücken

Apple behebt mit iOS 14.7 und iPadOS 14.7 eine ganze Reihe Sicherheitsprobleme. Diese stecken in den verschiedensten Systemkomponenten und erlauben oft das Einschleusen von bösartigem Code.

Apple hat mit dem Update auf iOS 14.7 und iPadOS 14.7 eine Menge Sicherheitslücken geschlossen. Inzwischen liegt eine vollständige Auflistung der beseitigten Probleme von Apple vor, nachdem nun auch iPadOS 14.7 für die Nutzer des iPads veröffentlicht wurde.

Die jüngsten Updates beheben unter anderem auch das Problem, das in Zusammenhang mit der Verbindung zu bestimmten WLAN-Netzwerken auftreten konnte, wir hatten zuletzt in dieser Meldung darüber berichtet. Wenn das Netzwerk bestimmte Zeichenfolgen im Namen trug, wurde im weiteren die Nutzung der WLAN-Funktion und AirDrops am iPhone unmöglich. Nur die vollständige Neueinrichtung konnte in einigen Fällen Abhilfe schaffen, das ist nun vorbei.

Viele weitere geschlossene Lücken in iOS 14.7 und iPadOS 14.7

Darüber hinaus behebt Apple mit dem Update auf iOS 14.7, iPadOS 14.7 und den übrigen Updates eine ganze Menge weiterer Schwachstellen. Diese stecken in verschiedensten Systemkomponenten, betroffen ist unter anderem Webkit, die Browser-Engine, AudioKit, GraficsKit, verschiedene andere Komponenten etwa zur Verarbeitung von Text und Schriftarten, sowie auch der Kernel. In vielen Fällen konnte ein Angreifer bösartigen Code einschleusen und ausführen. Eine vollständige Übersicht über die behobenen Schwachstellen gibt es hier bei Apple. In der Regel greifen diese Patches ab dem iPhone 6s.

Die Installation der jüngsten Updates ist also dringend angezeigt.

