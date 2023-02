Home Daybreak Apple iMac soll vorerst nicht aktualisiert werden | Apple: Maps-App hat Standort nicht unerlaubt verraten | Japan möchte App-Store-Zahlungen öffnen – Daybreak Apple

Guten Morgen! Offenbar plant Apple nicht, den iMac in absehbarer Zeit zu aktualisieren. Auch widerspricht Apple den Behauptungen eines brasilianischen Journalisten, wonach Apple Maps Standortdaten von Nutzerinnen und Nutzern an andere Apps weitergegeben habe. Derweil zwingen Aufsichtsbehörden in Japan Apple dazu, den App Store offener zu gestalten. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iMac soll vorerst nicht aktualisiert werden

Zuletzt hat Apple eine neue Version des 24-Zoll-iMac im April 2021 vorgestellt. Daher wäre es nun eigentlich an der Zeit, über ein Nachfolgemodell nachzudenken. Doch aktuell scheint es so, als würde Apple nicht an einer neuen Variante des farbenfrohen Desktop-Computers arbeiten. Wann mit einer aktualisierten Version zu rechnen sein dürfte, erfahrt ihr hier.

Apple: Maps-App hat Standort nicht unerlaubt verraten

Zuletzt hat ein brasilianischer Journalist behauptet, Apples Maps-App habe Nutzerdaten unerlaubt an andere Apps weitergegeben. Nun hat das Unternehmen dieser Aussage widersprochen und beteuert, man habe eine derartige Schwachstelle iOS 16.3 behoben. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

Japan möchte App-Store-Zahlungen öffnen

Nachdem bereits diverse Regulierungsbehörden in anderen Ländern mit der Art und Weise unzufrieden waren, mit der Apple die Zahlungsmöglichkeiten im App Store regelt, hat sich nun auch die japanische Aufsichtsbehörde zu Wort gemeldet. Demnach muss Apple dort nun zwangsweise den Apple Store liberaler gestalten. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

WhatsApp: Sprachnachrichten bald in Text umwandeln

Zurzeit arbeitet WhatsApp an einer Funktion, die es ermöglicht, Sprachnachrichten in Text umzuwandeln. Mehr dazu hier.

Apple TV: Siri-Remote verliert ständig Verbindung

Einige Nutzerinnen und Nutzern berichten derzeit davon, dass ihre Fernbedienung für den Apple TV Verbindungsprobleme aufweist. Falls ihr davon auch betroffen seid, findet ihr hier einen Artikel zu diesem Thema.

