Home Gerüchte Keine Pläne: iMac bekommt so schnell kein Upgrade

Keine Pläne: iMac bekommt so schnell kein Upgrade

Apple hat keine Pläne, einen neuen iMac vorzustellen. Mit einem Nachfolger des 24 Zoll-iMac können Kunden nicht rechnen, so Mark Gurman, der für seine hohe Treffsicherheit bekannt ist.

Apples Desktops entwickeln sich seit je her langsamer als die Mobilrechner und diese Tendenz verstärkt sich noch: Apple wird den 24 Zoll-imac mit M1-Chip nicht so bald aktualisieren, das sagt der bekannte und gut über Apples Pläne informierte Redakteur Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Der iMac 24 Zoll war im April 2021 in neuem Design und mit dem M1-Chip vorgestellt worden.

Der iMac wird nicht so schnell aufgefrischt

Apple habe aktuell keine Pläne, in diesem Jahr oder kommendes Jahr einen neuen iMac vorzustellen. Man werde wohl auf die Fertigstellung des M3-Chips warten, der auf den nächstkleineren Fertigungsprozess setzen soll, der bei TSMC gerade in die Massenfertigung gebracht wird, so Gurman weiter. Der M3-Chip wird wohl auch in ein mutmaßliches neues MacBook Air einfließen, das irgendwann in diesem oder nächstem Jahr vorgestellt werden soll.

Wann ein neuer iMac unter diesen Vorzeichen erscheinen wird, ist somit nicht klar. Denkbar wäre, dass Ende kommenden Jahres ein neues Modell vorgestellt wird. Ebenfalls unklar ist, ob und wann Apple einen großen iMac mit Apple Silicon vorstellen wird. Auf dieses Modell warten einige Nutzer ebenfalls schon lange, hierzu gab es bislang allerdings nicht einmal grobe Hinweise. An spannenden Ideen für neue iMacs mangelt es Apple indes freilich nicht, wie ihr in dieser Meldung lesen konntet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!