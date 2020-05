iMac, Mac Mini und MacBook: Individuelle Konfigurationen jetzt auch in Indien lieferbar

Den Mac gibt es für Kunden in Indien jetzt auch in ihrer Wunschkonfiguration. Bis jetzt konnten die Käufer dort nur die Modelle von der Stange wählen, was in einer deutlich eingeschränkten Auswahl verfügbarer Konfigurationen resultierte. Wer sich allerdings seinen Wunsch-Mac in Indien zusammenstellt, muss etwas Geduld mitbringen.

Apple liefert jetzt auch individuell konfigurierte Macs in Indien aus. Das sei ein gewaltiger Schritt vorwärts, zitieren Medienberichte Preshit Deorukhkar, einen Handelsvertreter in Mumbai. Er beobachtet speziell die Entwicklung von Apples Marktanteilen in dem Land, das für das Unternehmen in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus seiner Bemühungen gerückt ist. Dies wurde erst jüngst wieder durch den Start des HomePod in Indien deutlich.

Kunden in Indien müssen länger auf Wunsch-mac warten

In Indien verkauft Apple seine Produkte nicht selbst, stattdessen werden sie durch ein Netzwerk lokaler Einzelhändler sowie Online-Shops an die Kunden gebracht. Die wurden zuletzt durch Corona hart getroffen und Apple reagierte mit finanzieller Unterstützung, Apfelpage.de berichtete.

Seit Jahren schon laufen die Vorbereitungen für erste Apple Stores oder zumindest einen eigenen Online Store in Indien, doch immer wieder wurde dessen Start verschoben, Apfelpage.de berichtete Ein Teil dieser Verzögerungen hängt mit der restriktiven Außenwirtschaftspolitik der indischen Regierung zusammen. Die will, um die lokalen Betriebe zu stärken, allen ausländischen Unternehmen teils schwer erreichbare Quoten für eine inländische Produktion vorschreiben. Apple reagiert darauf, indem es ältere iPhones bereits in Indien fertigen lässt. Wer sich nun in Indien einen Wunsch-Mac oder ein Wunsch-MacBook konfiguriert, muss so Wartezeiten zwischen vier bis fünf Wochen in Kauf nehmen, bis seine Lieferung eintrifft.

