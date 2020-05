Der HomePod startet in Bälde in Indien

Der HomePod kommt nach Indien: Erste Kunden wurden jetzt darüber informiert, dass der Marktstart des Lautsprechers mit Siri-Steuerung in dem Land kurz bevor steht. Apple hat nach wie vor keinen eigenen Apple Store in Indien und auch der Online Store dort ist noch nicht an den Start gegangen, weshalb der HomePod über andere Wege vertrieben wird.

Apple startet den Vertrieb des HomePod in Indien. Diesen Schritt hatte das Unternehmen bereits Ende Januar angekündigt, Apfelpage.de berichtete. Nun geht der Verkauf los. Erste Kunden in Indien haben Benachrichtigungen per E-Mail darüber erhalten, dass der Vertrieb des HomePod in Indien demnächst aufgenommen werde.

Auf der HomePod-Seite Apples für indische Verbraucher wird der Vertrieb ebenfalls inzwischen erwähnt.

Verkauf des HomePod in Indien über Dritthändler

Apple betreibt in Indien bis heute keinen einzigen Apple Retail Store. Auch der Apple Online Store ist in dem Land noch immer nicht online gegangen, auch wenn dies schon lange auf der Agenda steht. Zuletzt hatte sich dieser Start aber erneut verzögert, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Er wird nun für irgendwann dieses Jahr erwartet.

Apple vertreibt seine Produkte daher in Indien über ein Netzwerk lokaler Einzelhandelsbetriebe und Online-Versender wie Amazon Indien. Der HomePod kostet in Indien umgerechnet 243 Euro, Apple hatte Siri im Rahmen des Updates auf die Software-Version 13.3.1 für indisches Englisch nachgeschult. Einen neuen Schub für den HomePod erwarten Analysten indes erst mit dem Start eines weiteren HomePod, eventuell in einer preisgünstigeren Mini-Version. Ein solcher Produktstart wird von einigen Beobachtern noch für dieses Jahr erwartet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!