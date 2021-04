Home Apple Im Video: Apple erklärt neue App-Tracking-Transparenz unter iOS und tvOS 14.5

Im Video: Apple erklärt neue App-Tracking-Transparenz unter iOS und tvOS 14.5

Jetzt ist es also so weit: iOS 14.5 ist da und die neue App-Tracking-Transprarenz ist scharf. Mit dieser Initiative hat man sich weite Teile der Werbebranche zu Feinden gemacht, da möchte man sich zumindest eine möglichst breite Öffentlichkeit zum Thema sichern. Hierzu hat Apple nun ein Video veröffentlicht, in dem es die neue Funktion erklärt.

Datenschutz ist ein Grundrecht und Apple tut alles, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Das wird Tim Cook nicht müde, immer wieder auf Unternehmensauftritten und in Interviews zu erklären und das ist auch der rote Faden des neuen Videos von Apple, in dem in gefälligen Worten erklärt wird, was die neue App-Tracking-Transparenz bedeutet.

Diese wurde mit iOS 14.5 und iPadOS 14.5 eingeführt, das Apple heute Abend veröffentlicht hat. Auch tvOS 14.5 hat diese Neuerung erhalten. Einige von euch werden vielleicht schon zuvor entsprechende Dialoge in iOS gesehen haben, nach dem Update auf iOS 14.5 tauchten umgehend weitere Abfragen verschiedener Apps auf, die nun gezwungen sind, die Erlaubnis zum App-Tracking abzufragen.

Apple gegen die Werbebranche

Apple ist mit seinem Vorstoß auf erbitterten Widerstand seitens der Anzeigenkunden großer Netzwerke und Unternehmen, die maßgeblich von Werbung leben wie etwa Facebook gestoßen. Die Stoßrichtung war immer gleich: Apples Initiative gefährde die Umsatzmodelle einer ganzen Branche.

Wie schlimm die Auswirkungen die Werbekunden tatsächlich treffen wird, ist noch gar nicht absehbar, nur: Dass es Auswirkungen geben wird, scheint sicher. In China haben sich bereits Unternehmen – auch westliche Firmen – zu einer Art Verschwörung zusammengerottet, um nach Wegen zu suchen, Apples neue Transparenz zu unterlaufen.

Übrigens haben sich nicht alle über Apples App-Tracking-Transprarenz beklagt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Twitter zeigte sich demonstrativ entspannt und erklärte, man habe keine Probleme mit Apples Initiative.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!