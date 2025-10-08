Home » Smart Home » Hue-App 5.52 integriert Szenenimport via Matter zu Apple Home

8. Oktober 2025

Patrick Bergmann

Hue-App 5.52 integriert Szenenimport via Matter zu Apple Home

Anfang September stellte Signify für Philips Hue einen ganzen Schwung an neuer Hardware vor, dazu zählt auch die neue Hue Bridge V3 Pro. Diese verzichtet auf die Zertifizierung für die native Integration in Apple Home. Stattdessen wird die Anbindung via Matter integriert und sorgte dafür, dass Szenen nicht importiert werden können. Dies behebt der Hersteller nun mit dem aktuellen App-Update. 

Hue-App ist in Version 5.52 erschienen

Mit der nun veröffentlichten Version 5.52.0 der Hue-App können Nutzer ihre Szenen nun über Matter zu Apple Home exportieren. Dazu wählt man die gewünschte Szene aus, tippt auf das Symbol (…) und wählt „Zu Apple Home hinzufügen“. Anbei einmal die Übersicht aller Neuerungen:

  • Verpassen Sie keinen Besucher und kein Paket mehr mit der Hue-Video-Türklingel. Erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung, wenn jemand an der Tür ist oder vorbeigeht. Sehen Sie alles klar und deutlich, Tag und Nacht, dank gestochen scharfem 2K-Video und Starlight-Technologie.
  • Verbessern Sie Ihre Haussicherheit mit dem Hue Smart Chime. Erhalten Sie akustische Benachrichtigungen, wenn jemand an der Tür klingelt, egal wo Sie sich gerade befinden. Auch kompatibel mit Hue MotionAware™
  • Sie können Ihre Szenen jetzt über Matter zu Apple Home exportieren. Tippen Sie auf der Szenenkarte auf das Symbol mit den drei Punkten (…) und dann auf „Zu Apple Home hinzufügen”.
  • Unterstützung für Sonos Voice Control™ hinzugefügt – schalten Sie Ihre Beleuchtung ein oder aus, dimmen oder hellen Sie sie auf und aktivieren Sie Szenen mit Ihrer Stimme über ein sprachfähiges Sonos-Gerät. Gehen Sie zu Einstellungen->„Smart Home”->(+)->„Sonos Voice Control”.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store

Hue-Hardware im Angebot

Das Update wollen wir noch einmal nutzen, um auf die Angebote von Philips Hue zum aktuellen Prime Deal Day 2025 aufmerksam zu machen. Seit gestern sind noch weitere Leuchtmittel dazu gekommen:

 

Philips Hue Devote Smart LED-Panel-Licht, weißes und farbiges Ambiente, rund 30 cm, 16,6 W, 2000 Lumen, weißer Rahmen für Innenbeleuchtung, Decke, Wohnzimmer, Küche, Flur Philips Hue Devote Smart LED-Panel-Licht, weißes und farbiges Ambiente, rund 30 cm, 16,6 W, 2000 Lumen, weißer Rahmen für Innenbeleuchtung, Decke, Wohnzimmer, Küche, Flur
Hersteller: Signify
Preis bei amazon* : 59,99 EUR

 

Philips Hue White Ambiance GU10 LED Spot 3er Pack (400lm), dimmbare LED Lampen für das Hue Lichtsystem, warmweißes- bis katlweißes Licht, smarte Lichtsteuerung über Sprache und App Philips Hue White Ambiance GU10 LED Spot 3er Pack (400lm), dimmbare LED Lampen für das Hue Lichtsystem, warmweißes- bis katlweißes Licht, smarte Lichtsteuerung über Sprache und App
Hersteller: Signify
Preis bei amazon* : 56,26 EUR

 

Philips Hue Smart Button für Hue Lichtsysteme, Smarter Dimmer zur Steuerung von Leuchten, kabelloser Lichtschalter ohne Installation, weiß, alte Generation Philips Hue Smart Button für Hue Lichtsysteme, Smarter Dimmer zur Steuerung von Leuchten, kabelloser Lichtschalter ohne Installation, weiß, alte Generation
Hersteller: Signify
Preis bei amazon* : 21,99 EUR

 

Philips Hue White Ambience E27 Standard Filament, 7W, dimmbar, warm- bis kühlweißes Licht, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot), 3er Pack Philips Hue White Ambience E27 Standard Filament, 7W, dimmbar, warm- bis kühlweißes Licht, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot), 3er Pack
Hersteller: Signify
Preis bei amazon* : 99,97 EUR

