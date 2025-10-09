Analyst: iPhone Fold setzt auf Titan und Aluminium

Vor zwei Jahren führte Apple mit dem iPhone 15 Pro erstmals einen Titan-Rahmen ein. Das Übergangsmetall löste damals den Edelstahlrahmen des Vorgänger-Modells ab, im iPhone 17 Pro setzt Apple nun auf Aluminium. Wie sich dieses Hin und Her in der Materialwahl auf das 2026 kommende iPhone Fold auswirkt, will ein Analyst nun herausgefunden haben.

Analyst Jeff Pu von MacRumors hat entsprechende Informationen veröffentlicht. Demnach wird Apple für das Falt-Scharnier Aluminium verwenden, der Rest des Rahmens soll aus dem bekannten Titan-Alu-Konstrukt bestehen. Dabei besteht der Grundrahmen aus Aluminium, nach außen wird er durch Titan verstärkt.

iPhone Fold: Titan liefert nötige Stärke

Bei einer vermuteten Dicke von lediglich 4,5 Millimeter im aufgeklappten Zustand wird das iPhone Fold noch dünner als das diesjährige iPhone Air (5,5 Millimeter). Beide Modelle setzen auf die angesprochene Material-Kombination, um eine gewissen Standhaftigkeit gegen Verbiegungen zu erlangen.

Der Bericht steht konträr zu früheren Aussagen von Ming-Chi Kuo. Der Star-Analyst geht von einer Titan-Edelstahl-Kombination aus. Ob das Grundgerüst und der Faltmechanismus des iPhone Fold nun aus Stahl oder Aluminium bestehen wird, dürfte für den Endkunden keinen großen Unterschied machen.

Das iPhone Fold 2026 wird für den kommenden Herbst erwartet, hier haben wir euch die bisherige Gerüchtelage zusammengefasst.