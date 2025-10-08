Bericht: Apple will Formel 1-Deal zum US-Rennen bekannt geben

Apple steht Berichten nach kurz vor einer Finalisierung der langen Verhandlungen über die Formel 1-Streamingrechte in den USA. Apple und die Formel 1 wollen den Deal innerhalb der nächsten Tage schließen und pünktlich zum Großen Preis der USA in Austin am 17.-19. Oktober öffentlich machen.

Die aktuellen Übertragungsrechte in den USA durch ESPN laufen Ende 2025 aus, Apple will sich diese seit geraumer Zeit exklusiv für seinen Service Apple TV+ sichern. Dem im Weg steht aktuell noch die parallele Ausstrahlung der Rennen über den der Rennserie eigenen Service F1 TV. Apple ist Berichten nach dazu bereit, bis zu 150 Millionen US-Dollar pro Jahr zu zahlen – möchte die Formel 1 aber exklusiv zeigen.

Was wird aus F1 TV und anderen Märkten?

F1 TV ist unter Formel 1-Begeisterten sehr beliebt, da vergleichsweise günstig und mit exklusiven Features wie Multi-Screens und On-Board-Perspektiven ausgestattet. Der Wegfall dieses Dienstes könnte unter Fans zu Unmut führen, wenn Apple TV+ in den USA tatsächlich exklusive Rechte bekommen sollte.

Dass eine solche Aufteilung nicht unüblich ist, zeigen andere Beispiele. In Deutschland liegen die exklusiven Recht noch bis 2027 bei Sky, F1 TV ist hierzulande nicht verfügbar. Wie es nach Ablauf der Saison 2027 bei uns weitergeht, ist aktuell noch offen. Es ist denkbar, dass Apple sich die Streaming-Rechte auch in anderen Märkten als den USA sichern will, um mit dem Prestige-Inhalt Formel 1 die Nutzerzahlen von Apple TV+ nach oben zu treiben.

Apple überträgt in den USA aktuell bereits mehrere Sportserien wie die MLS und die MLB. Der Kinofilm „F1“ wurde ebenfalls von Apple produziert und ist ein echter Erfolg geworden. Im Apfelplausch #398 haben wir ausführlich darüber gesprochen.

Würdet ihr die Formel 1 in Deutschland gerne exklusiv bei Apple sehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn das Thema für euch relevant ist.