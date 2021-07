Home Betriebssystem HomePod-Software 14.7 bringt hoffentlich nicht nur die Timerverwaltung am iPhone

HomePod-Software 14.7 bringt hoffentlich nicht nur die Timerverwaltung am iPhone

Apple hat auch für den HomePod ein Update veröffentlicht. Die Version 14.7 der Software bringt die Voraussetzung für die Nutzung mehrerer Timer am HomePod. Hierfür muss allerdings auch iOS 14.7 auf dem iPhone installiert sein.

Neben den Updates auf iOS 14.7 und watchOS 7.6 sowie tvOS 14.7, hat auch der HomePod heute Abend ein Update erhalten. Die HomePod-Software 14.7 rollt ab sofort auf die Smart Speaker mit Siri aus. Dieses Update ist die Voraussetzung dafür, dass ihr in Zukunft auch mehrere Timer auf dem HomePod am iPhone verwalten könnt. Diese Funktion steht nach dem Update in der Home-App zur Verfügung.

Um sie nutzen zu können, muss auch das iPhone auf iOS 14.7 aktualisiert worden sein, aber bringt die neue Version der HomePod-Software noch eine weitere, dringend erwartete Fehlerbehebung mit sich?

Unklare Lage in der Frage des HomePod-Sterbens

Apple spricht in den weiteren Notizen zum Update lediglich von allgemeinen Verbesserungen der Performance. Es bleibt unklar, ob die Aktualisierung auf die HomePod-Software 14.7 auch die Ursache für das mysteriöse HomePod-Sterben aus der Welt geschafft wird. Dieses Phänomen hatte zuletzt dafür gesorgt, dass zahlreiche HomePods schlagartig ihren Betrieb einstellten und hernach unbenutzbar wurden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Es ist nicht klar, wodurch dieses Verhalten verursacht wird und auch nicht, ob Apple das Problem nun in den Griff bekommen hat, von dem nur der originale große HomePod betroffen war. Das Update auf die HomePod-Software 14.7 wird in den kommenden Tagen automatisch auf die Lautsprecher gespielt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!