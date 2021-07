Home Hardware Erste Fotos von externer MagSafe-Batterie : Frühe Käufer sind zufrieden

Erste Fotos von externer MagSafe-Batterie : Frühe Käufer sind zufrieden

Die neue externe MagSafe-Batterie von Apple ist bereits zu ersten Käufern gelangt: Die zeigten sich in sozialen Medien durchaus angetan von dem neuen Zubehör, doch es deuten sich leichte Unannehmlichkeiten in Zusammenhang mit einigen Lederhüllen an. Apple hat hierauf auch bereits reagiert und entsprechende Hinweise in den Infos zur neuen Batterie ergänzt.

Steven Russell hat die neue externe MagSafe-Batterie schon erstehen können: Offiziell beginnt die Auslieferung erst in den kommenden Tagen, auch wir erhielten Meldungen von Hörern unseres Podcasts über eine für den 21. Juli terminierte Lieferung. Zumindest ein Modell der Batteriehülle ging aber bereits in einem Apple Store in Memphis, Tennessee, über den Ladentisch.

Dessen neuer Besitzer zögerte nicht, erste Eindrücke zu dem neuen Zubehör zu teilen.

Diese frühe Bestandsaufnahme muss naturgemäß unvollständig bleiben, das neue Zubehör wird jetzt erst mit der heute Abend erschienenen Version iOS 14.7 von iOS unterstützt, dennoch fällt das erste Fazit positiv aus.

Robustes Zubehör mit Abstrichen in der B-Note

Grundsätzlich zeigt sich der Käufer recht angetan: Die Verarbeitung aus glattem Kunststoff sei tadellos, notiert er auf Reddit. Der Magnet sei kräftig, das ist einerseits gut.

Andererseits können hierdurch Spuren auf bestimmten Hüllen entstehen, das hat inzwischen auch Apple ergänzt. Das Unternehmen schreibt hierzu in seinen Informationen zu dem neuen Produkt

Befindet sich das iPhone während des Ladevorgangs mit der externen MagSafe-Batterie in einer Lederhülle, können sich durch den Druck Abdrücke darauf bilden. Das ist normal. Wenn du jedoch diesbezüglich Bedenken hast, könntest du zu einer Hülle aus einem anderen Material wechseln.

Habt ihr euch das neue Zubehör bestellt?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!