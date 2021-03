Home Gerüchte HomePod mit Kamera und Display? Erste Hinweise auf geplante Modelle

HomePod mit Kamera und Display? Erste Hinweise auf geplante Modelle

Aktuell können Nutzer am HomePod bereits Anrufe per Facetime Audio führen, in Zukunft können sie sich über den Lautsprecher vielleicht auch sehen. Eine kommende Version des HomePod könnte mit einer Kamera ausgestattet sein, darauf fanden sich nun erste Hinweise.

Bekommt der HomePod eine Kamera? Derzeit sind bereits Audioanrufe via Facetime an Apples Lautsprecher möglich. Heute nun hat Mark Gurman von Bloomberg die Möglichkeit angedeutet, Apple arbeite an neuen Versionen des HomePod, die auch über einen Bildschirm und eine Kamera verfügen, wie etwa Google oder Amazon sie bereits andeuten.

Ein erster Hinweis, der diese Prognose zu stützen scheint, findet sich nun in der jüngsten Beta von tvOS 14.5.

Ein HomePod mit Kamera und Display kommt nicht so schnell

Seit einiger Zeit setzt Apple als Softwarebasis für den HomePod auf tvOS, statt zuvor iOS als Grundlage zu nutzen. In der jüngsten Beta von tvOS 14.5 fanden sich nun Elemente aus Facetime, die sich deutlich von den Code-Bestandteilen unterscheiden, die aktuell bereits Bestandteil von tvOS sind und die Facetime Audio-Anrufe möglich machen. Die Beta der HomePod-Software 14.5, die auf tvOS 14.5 basiert, ist nur für wenige eingeladene Entwickler verfügbar, Apfelpage.de berichtete. Allerdings deutet dies noch keinen bevorstehenden Produktstart an.

Mark Gurman erklärte ausdrücklich, dass mit einem baldigen Launch eines neuen HomePod nicht zu rechnen ist. In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass der HomePod Mini offenbar einen bis jetzt inaktiven Temperatursensor besitzt. Dieser könnte im Rahmen eines kommenden Software-Updates aktiviert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!