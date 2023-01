Home Apps Home Widget for HomeKit in Version 1.2.4: Das ist neu

HomeKit hatte es in den vergangenen Wochen dank des verpatzten Updates schwer und darüber hinaus vermissen wir einige Komfortfunktionen. So ist es immer noch nicht möglich, Widgets der Home-App zu erstellen. Doch dafür gibt es Home Widget for HomeKit und der Entwickler meldet sich mit einem Update zurück.

Home Widget for HomeKit

Die Home-App ist bestenfalls funktional, muss sich im Bereich Komfort aber hinter vielen Drittanbieter-Apps verstecken. So vergaß Apple ganz offensichtlich, für die Home-App Widgets anzubieten. In Cupertino scheint das seit iOS 14 niemandem aufgefallen zu sein. Dafür gibt es aber Home Widget for HomeKit und nach längerer Pause meldet sich der Entwickler mit einem größeren Update zurück. Was neu ist, lässt sich den nachfolgenden Release-Notes entnehmen:

Verbesserte HomeKit-Logik, die die neue HomeKit-Architektur von iOS 16.2 nutzt

Die Möglichkeit, Widgets alle 15 Minuten zu aktualisieren, mit dem Hinzufügen von Warn-Emoji, die in den Einstellungen für bestimmte Aktualisierungsraten angezeigt werden

behebt ein Problem mit Beschriftungen auf extragroßen Panels unter iPadOS 16+

Behebung eines Problems mit Widget-Hintergründen auf iPhone 14 Pro und Pro Max

Verbesserte Icon-Suchergebnisse und die Möglichkeit, doppelt so viele Ergebnisse auf dem iPhone anzuzeigen

Deaktivierte dynamische Symbole für Single-State-Schaltflächen, wie z. B. Verknüpfungen

Behebung von Problemen, bei denen Sperrbildschirm-Widgets in der 3D-Ansicht nicht richtig ausgerichtet waren

Erläuterungen zum Einrichten von Sperrbildschirm-Widgets sowie Korrekturen für Probleme bei der Übersetzung polnischer App-Namen und leere Symbole beim Hinzufügen des ersten Sperrbildschirm-Widgets.

Update ist kostenfrei erhältlich

Auch dieses Update ist kostenfrei erhältlich, das ist lobenswert. Wer die App noch nicht kennt und viel mit HomeKit hantiert, sollte einen Blick darauf werfen. Es gibt eine einwöchige Testphase und danach lässt sich die App entweder zu 0,49 Euro pro Monat oder jährlich für 4,99 Euro abonnieren.

