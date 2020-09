Hier ist sie: HomeKit-fähige Steckdosenleiste von Meross

Die Flut an neuen Produkten für das Smart Home inklusive einer Zertifizierung für HomeKit will dieses Jahr kein Ende nehmen. Ein besonders fleißiger Hersteller ist dabei der Anbieter Meross, der dieses Jahr schon diverse Steckdosen und Schalter mit HomeKit-Anbindung auf den Markt brachte. Nun legt man erneut nach.

Meross bringt Steckdosenleiste auf den Markt

Mit der Steckdosenleiste ergänzt der Hersteller sein Portfolio und rundet es im Bereich der Stromversorgung an. Dafür stattet Meross das Produkt mit 3 Steckdosenplätzen sowie insgesamt vier USB-A-Anschlüssen aus.

Die maximale Belastung für eine Steckdose gibt der Hersteller mit 10 Ampere an, alle drei Steckdosen können mit maximal 15 Ampere belastet werden. Eingebunden wird die Steckdose via WLAN im 2,4 GHz weshalb Schaltzeiten erfreulich kurz sein dürften.

Dank HomeKit-Zertifzierung kann die Steckdose einfach via Home-App eingebunden und mittels Siri gesteuert werden. Für eine zusätzliche Steuerung via Alexa und Co muss die App des Herstellers aktiviert werden. Die ist übrigens auch Voraussetzung, um eventuell zukünftige Firmwareupdates aufspielen zu können.

Preise und Verfügbarkeit

Die Steckdosenleiste ist mit 39,99€ erfreulich günstig und liegt deutlich unter vergleichbaren Wettbewerbern wie Koogeek oder VOCOlinc. Zudem gewährt Meross, wie üblich bei der Einführung von neuen Produkten, zur Einführung einen 15%-Rabattcode, welcher sich direkt auf der Produktseite aktivieren lässt.

Damit lässt sich der Preis auf knapp 34€ drücken, ein wirklich günstiger Preis.

Amazon gibt das Lieferdatum mit dem 21. September 2020 an und zieht das ursprünglich kommunizierte Datum deutlich weiter nach vorn.

