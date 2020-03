Hamstern wieder erlaubt: Ihr könnt wieder so viele iPhones wie ihr wollt kaufen

Apple erlaubt wieder den Kauf so vieler iPhones wie ihr wollt. Die kürzlich verhängten Limits gegen Hamsterkäufe sind damit zumindest für einige Produkte wieder vom Tisch, ohnehin bleibt die Änderung erst in die eine und dann in die andere Seite für Privatkunden weitgehend ohne Bedeutung.

Apple hat sein jüngst aufgestelltes Limit für den Kauf von iPhones offenbar wieder über den Haufen geworfen. Kurzzeitig konnten Kunden nicht mehr als zwei iPhones in ihren Einkaufskorb legen, Apfelpage.de berichtete. diese Beschränkung ist aus Asien nicht unüblich, dort greifen oft Zwischenhändler mit großen Kapitalreserven zum Mittel der Massenbestellung, um beim anschließenden Wiederverkauf in grauen Kanälen oft noch Gewinne zu erwirtschaften. In Europa hatte es diese Beschränkungen bis jetzt aber noch nicht gegeben, sie wurden wohl aufgrund der Corona-Krise verhängt.

Limits noch immer bei neuen Apple-Produkten vorhanden

Wer allerdings aktuell einen schwunghaften Handel mit dem neuen iPad Pro, dem neuen MacBook Air und dem neuen Mac Mini aufziehen möchte, stößt auch weiterhin an Grenzen. Hier hat Apple zumindest offenbar in den USA und Großbritannien einstweilen an seinen Mengenbeschränkungen festgehalten. Die Begrenzung zeigt sich in Europa erst an der Kasse, während es in Asien schon entsprechende Hinweise auf den Produktseiten gibt. Hier könnte die Beschränkung auch auf eine eingeschränkte Verfügbarkeit der neu vorgestellten Produkte hindeuten, die auf die momentan angespannte Lage in den Lieferketten zurückzuführen ist.

