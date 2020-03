Amazon hilft Eltern: Diverse Kinder-Filme kostenfrei

Unter anderem berufstätige Eltern machen im Moment einiges durch. Für kostenfreie Unterhaltung will Amazon nun mit einigen Filmen und Serien für Kinder sowie Jugendliche sorgen. Jeder Amazon-Kunde profitiert davon, auch ohne Prime.

Ab sofort Gratis-Inhalte frei verfügbar

Amazon gab heute nämlich bekannt, dass man insgesamt 22 Filme und diverse Serien für Kinder kostenfrei als Streaming-Angebot zur Verfügung stellt, welche sich hier* aufrufen lassen. Das Besondere daran: Jeder Amazon-Kunde kann darauf zugreifen, ein extra Prime-Abo ist dafür nicht notwendig.

Die Inhalte sind für Kinder zwischen 6-11 Jahre geeignet und dürften für kurzweilige Unterhaltung sorgen. Unter anderem kann man sich auf Das Geheimnisvolle Kochbuch, Lost in Oz oder auch Just Add Magic: Mystery City freuen. Für die Jüngeren stehen unter anderem The Snowy Man, Tumbler Leaf oder Pete the Cat zur Verfügung.

Aufgerufen werden können die Inhalte über die Aktionsseite oder über die jeweilige Prime App auf Eurem Abspielgerät. Amazon rundet damit das Angebot ab, diverse Hörspiele stehen ja schon seit einigen Tagen kostenfrei über die hauseigene Tochter Audible zur Verfügung – dazu hatten wir hier berichtet.

