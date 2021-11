Home Mac Großes Kino: Diese Apple-Rechner waren in bekannten Filmen zu sehen

Großes Kino: Diese Apple-Rechner waren in bekannten Filmen zu sehen

In Filmen sind Apple-Computer immer wieder zu sehen gewesen und waren die heimlichen Stars in so manchem Kinohit, wie „Jurassic Park“, „Mission Impossible“ und „Das Glashaus“.

Blicken wir einmal näher darauf, welche Macs im Einzelnen zum Einsatz kamen.

Welche Apple Computer waren in Filmen zu sehen?

Der Actionthriller ““Mission Impossible“” aus dem Jahr 1996 mit Tom Cruise, Jon Voight, Jean Reno und Kristin Scott Thomas in den Hauptrollen zeigt ein schwarzes Apple Powerbook. Das-Powerbook nutzt der Hacker Luther Stickell um Ethan Hunt und sein Team dabei zu unterstützen, in die CIA-Zentrale einzudringen. Apple selbst bewarb das Powerbook mit einer Werbekampagne.



Im Jahr 2001 erschien der Thriller “Das Glashaus” mit LeeLee Sobieski, Diane Lane und Stellan Skarsgard in zentralen Rollen. Ruby und ihr Bruder Rett werden nach dem mysteriösen Unfalltod ihrer Eltern von dem befreundeten Paar Glass aufgenommen. Terrence Glass jedoch verfolgt einen finsteren Plan und Ruby wird darauf zufällig aufmerksam. Sie nutzt ihr iBook Clamshell Tangerine, um einen Aufsatz zu schreiben, den Unfall ihrer Eltern genauer zu ergründen und über Terrence Glass per Safari-Browser im Web zu recherchieren.

Dinos lieben Apple

Eine kleine Rolle spielte ein Apple Macintosh Quadra 700 in dem legendären Dino-Film “Jurassic Park” von Steven Spielberg. Der Computer diente zur Verwaltung und Steuerung der Sicherheitssysteme des Parks, an dem der korrupte unterbezahlte Programmierer Dennis Nedry arbeitete. Er deaktivierte die Sicherheitssysteme, um mit gestohlener Dino-DNA mitten im tropischen Sturm zu einem im Hafen wartenden Schiff zu bringen, was jedoch wegen eines bösen kleinen Dinosauriers nicht klappte.

