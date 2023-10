Home Apple Großer Aufbruch: SiriGPT soll Dokumente, Nachrichten und Software schreiben helfen

Apple kann bei KI aktuell keinen Blumentopf gewinnen, doch das soll sich ändern. Nachdem Microsoft die GPT-Sprachmodelle inzwischen sogar in Windows und Office integriert, möchte Apple nachziehen und das womöglich schon nächstes Jahr. Die entsprechenden Pläne sind offenbar inzwischen schon erstaunlich konkret.

Apple sei seit Jahren an der Thematik rund um KI interessiert, hatte Tim Cook mehrmals in Interviews erklärt. Dennoch soll das Unternehmen vom plötzlichen Erfolg von ChatGPT kalt erwischt worden sein, schreibt Mark Gurman von Bloomberg. Seit kurzem sei man daher nun fieberhaft dabei, den Rückstand aufzuholen, führt er in seinem neuesten Newsletter aus.

Cupertinos Senior Vice President für maschinelles Lernen und KI-Strategie, John Giannandrea, und Senior Vice President of Software Engineering Craig Federighi kümmerten sich direkt um die Umsetzung einer wirksameren KI-Strategie, so Gurman weiter. Die habe inzwischen schon einige ganz konkrete Ziele.

KI soll Nachrichten und Playlists verfassen

Einerseits soll Siri tief in das neue KI-System integriert werden, Apple werde ein großes Sprachmodell einsetzen, wie es auch von Microsoft und Google inzwischen genutzt wird. Das dürfte ein dickes Brett für Apples Ingenieure sein, mehrmals wurde vom schlimmen Zustand der Codebasis von Siri berichtet, die Arbeiten an der Assistentin zu einer quälenden, extrem schwerfälligen Sache machen soll.

Zugleich arbeite man an verschiedenen spezifischen Funktionen, die durch KI-Verbesserungen profitieren sollen. So sollen Nachrichten in Zukunft etwa intelligent vervollständigt werden, heißt es. Auch soll die KI in Apple Music Playlists für Nutzer auf Zuruf erstellen, in beiden Fällen sollen komplexere Anweisungen des Nutzers erkannt und kontextabhängig reagiert werden.

KI-Hilfe auch für Entwickler

Interessant ist noch etwas: Xcode soll ebenfalls eine KI-Integration erhalten, Vorbild ist hier der Co-Pilot von Microsoft, der Entwickler auf der Codeplattform Github beim Programmieren unterstützt. Xcode soll in Zukunft auch den iOS- und macOS-Entwicklern bei der Arbeit helfen.

Auch die Co->Pilot-Funktion für Office ist in Cupertino offenbar auf Interesse gestoßen. Apple-Nutzer sollen sich beim Erstellen von Präsentationen in Keynote und dem Verfassen und Gestalten von Pages-Dokumenten in Zukunft helfen lassen können.

Diese Neuerungen sollen in Teilen bereits unter iOS 18 eingeführt werden, das im kommenden Herbst eingeführt wird. Dabei soll die Verarbeitung früheren Berichten zufolge teils lokal, teils in der Cloud erfolgen.

