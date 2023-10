Home iPad Neue iPads: Gurman sieht Marktstart erst im März

Apple wird wohl doch keine iPads mehr in diesem Jahr auf den Markt bringen. Nachdem sich entsprechende Gerüchte zuletzt zerschlagen hatten, geht nun auch Mark Gurman erst von einem Launch im Frühling aus.

Es wurde munter spekuliert über neue iPad-Modelle, die im Oktober vorgestellt werden sollten, vorgestellt wurde indes nur ein neuer, wenig inspirierter Apple Pencil mit USB-C-Anschluss, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Dabei wird es auch vorerst bleiben, so Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Gurman geht nicht davon aus, dass Apple vor kommendem März neue iPads vorstellen wird.

2024 wieder eine Spring-Keynote?

Tatsächlich rechnet der Redakteur von Bloomberg damit, dass Apple im März mehrere neue iPad-Modelle zeigen wird. Apple arbeite an der Vorstellung eines neuen iPad mini 7, eines iPad Air 6 und einem neuen Einsteiger-iPad. 2024 soll auch ein großes Update für das iPad Pro erfolgen, doch dieses könnte erst im kommenden Herbst vorgestellt werden.

Der Apple Pencil der ersten Generation indes wird wohl in nächster Zeit eingestellt, da Apple keine neuen iPad-Modelle mehr mit Lightning-Anschluss vorstellen wird. Ob und wann indes ein neuer Apple Pencil mit dem vollen oder erweiterten Funktionsumfang des Stifts der zweiten Generation vorgestellt wird, bleibt offen. Der neue Pencil mit USB-C besitzt einige zentrale Features wie die verschiedenen Druckstufen und das drahtlose Aufladen nicht, ist dafür allerdings auch günstiger als der Apple Pencil 2, der etwa für die Nutzung am iPad Pro verwendet wird. Der neue Pencil kann an allen iPads genutzt werden, die schon einen USB-C-Port haben.

