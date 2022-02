Home iCloud / Services Google One: VPN-Dienst ist jetzt verfügbar

Google One: VPN-Dienst ist jetzt verfügbar

Reiner Cloud-Speicher ist heute angesichts der schieren Auswahl an Diensten beliebig austauschbar. Anbieter versuchen dem mit zusätzlichen Dienstleisten entgegenzuwirken, die man in einem Paket zusammenfasst. Apple bündelt mit Apple One verschiedene Services zusammen, Google geht einen etwas anderen Weg. Im teuersten Tarif wird nun ein VPN-Dienst angeboten, der sich nun auch auf iOS nutzen lässt.

VPN im 2-TB-Tarif auch für iPhones verfügbar

Wie das Unternehmen nun im hauseigenen Blog ankündigt, lässt sich das integrierte VPN nun auch auf dem iPhone und iPad nutzen. Das VPN steht aber nur im Premium-Tarif zur Verfügung. Ab Werk verfügt das Google-Konto über 15 GB Speicher, Apple knausert mit mickrigen 5 GB, weitere Upgrades sind kostenpflichtig: Google-Kunden können hierzulande zwischen 100 GB, 200 GB oder 2 TB auswählen. Im teuersten Paket ist besagtes VPN inkludiert, welches sich nach der Ankündigung im Oktober 2020 endlich auch auf dem iPhone nutzen lässt.

Das Angebot ist auch deshalb so interessant, weil sich das VPN auf bis zu fünf weitere Nutzer ausdehnen lässt.

Preise und Verfügbarkeit

Preislich liegt Google One Premium bei 9,99€ pro Monat, oder 99,99€ pro Jahr und ist mit Blick auf den Leistungsumfang bedeutend günstiger als Apple mit seinem reinen iCloud-Speicher.

Neben der App in Version 1.23 braucht es ein Abo sowie mindestens iOS 13, damit sich das VPN aktivieren lässt. Damit kann man das Angebot erst ab einem iPhone 6S oder höher nutzen.

-> Google One für iPhone (Affiliate-Link)

Es ist aber auch möglich, den VPN-Dienst losgelöst von Google One zu benutzen. Dann liegt der Preis bei 1,99€ pro Monat. Der Suchmaschinenkonzern, betont in seiner Kommunikation zum Produktstart der VPN-Funktion für iOS und iPadOS, dass das eigene VPN einem Audit von unabhängigen Experten unterzogen wurde und unter anderem von der Internet of Secure Things Alliance zertifiziert wurde. Andererseits lebt der Konzern von den Daten seiner Kunden – ob der entgangene Profit sich mit 1,99€ pro Kunde aufwiegen lässt, wagen wir zu bezweifeln. Alternativ können wir Surfshark oder NordVPN empfehlen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!