Home Apps Neujahrsdeal: NordVPN für 2,92 Euro sichern – Das bringt euch ein VPN für 2022

Neujahrsdeal: NordVPN für 2,92 Euro sichern – Das bringt euch ein VPN für 2022

Verfasst von Lukas Gehrer // 3. Januar 2022 um 18:02 Uhr // Apps, Deals, Featured, Mac // Apps, iOS, iPad, iPhone, Mac, macOS // Kommentare deaktiviert für Neujahrsdeal: NordVPN für 2,92 Euro sichern – Das bringt euch ein VPN für 2022

Anzeige (was ist das?)

2021 gab es viel Bewegung im VPN-Markt. Nur wenige Anbieter aber bauten ihre Funktionen aus und legten Fokus auf unabhängige Prüfer. Wieso NordVPN hier anders ist und was ihr Neujahresdeal taugt, zeigen wir euch jetzt!

Dieser Bericht entstand anlässlich des Neujahrsdeals von NordVPN, mit dem ihr den wohl bekanntesten VPN-Anbieter für nur 2,92 Euro pro Monat bekommt. Anfang Januar steigt der Preis dann wieder, sodass ihr heute eine attraktive Möglichkeit habt, euch für 2022 mit dem vielleicht besten VPN-Provider auszustatten.

→ NordVPN für 2,92 Euro: Zum Neujahresdeal

Das bringt ein VPN 2022

Ein VPN ist kein Allheilmittel. Viel eher kommt die Verbindung über einen virtuellen privaten Server an den entscheidenden Punkten im Online-Alltag zum Einsatz. Nutzer sind unterwegs in fremden Netzwerken geschützt und profitieren zu Hause beim Shopping, Streaming und Gaming.

Falls ihr den Neujahresdeal ausnutzt, bekommt ihr folgende Vorteile im nächsten Jahr:

Endlich anonym surfen: auf Knopfdruck verschlüsselt surfen, mit maskierter IP-Adresse

auf Knopfdruck verschlüsselt surfen, mit maskierter IP-Adresse Geoblocking umgehen: durch Tausende Server weltweit könnt ihr ausländische Inhalte ansehen, streamen oder im Ausland einkaufen

durch Tausende Server weltweit könnt ihr ausländische Inhalte ansehen, streamen oder im Ausland einkaufen Günstiger einkaufen: Vergleichsportale oder Online-Shops können nicht mehr höhere Preise aufgrund des „high-end“-Standorts in Deutschland verlangen

Vergleichsportale oder Online-Shops können nicht mehr höhere Preise aufgrund des „high-end“-Standorts in Deutschland verlangen Tracking & Werbung stoppen: NordVPN blockiert Werbung und gefährliche Webseiten automatisch beim Surfen

NordVPN blockiert Werbung und gefährliche Webseiten automatisch beim Surfen Sicher im öffentlichen WIFI : Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant, Hotel und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen.

: Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant, Hotel und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen. Mehr Spaß beim Gaming: Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, kein Geoblocking und endlich sicherer vor DDoS-Angriffen

Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, kein Geoblocking und endlich sicherer vor DDoS-Angriffen Streaming: Auf beliebige Inhalte zugreifen, egal wo man ist

Auf beliebige Inhalte zugreifen, egal wo man ist Schutz eurer Online-Daten und Konten

Höhere Surfgeschwindigkeiten: Nord blockiert mit der kostenlosen CyberSec-Funktion Anzeigen und gefährliche Seiten im Web

Wieso NordVPN und kein anderes VPN?

Wir wissen, dass viele von euch ein VPN-Service nutzen und sich deshalb auch regelmäßig Vergleiche und Tests wünschen. Der Markt ist spätestens seit diesem Jahr aber sehr unübersichtlich geworden. Viele günstige Anbieter tummeln sich im Cent-Bereich und wenige ultrateure Anbieter mischen auch noch mit.

NordVPN ist laut Experten der Mix aus beidem. Für nur 2,92 Euro ist das Pricing immer noch sehr fair, indessen müssen Nutzer auf keinerlei Funktionen gegenüber anderen VPNs verzichten. Stattdessen baut sich NordVPN gerade eine Reihe an exklusiven Features auf, die sonst nirgends zu finden sind. Dazu zählt etwa der Darknet-Scanner, der euch benachrichtigt, wenn eure Passwörter im Netz geleakt wurden. Zudem hat NordVPN in den letzten beiden Jahren so viel in seine Server investiert, dass sie sogar als die schnellsten in der Branche ausgezeichnet wurden.

NordVPN weiß auch, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz Datenschutz eine übergeordnete Rolle spielt. Deshalb unterzog sich der Anbieter einer Prüfung von PwC Schweiz. Diese bestätigten daraufhin, dass der Anbieter keine Online-Aktivitätsdaten als Log-Dateien zwischenspeichert. Dabei wurden die verschleierten Double VPN- und P2P-Server getestet. NordVPN kündigte zudem an, sich weiterhin von unabhängigen Prüfern testen zu lassen, um den Nutzern hier volle Transparenz zu geben. Eine solche Prämisse ist unerreicht im VPN-Markt.

NordVPN kann überdies mit folgenden Features punkten:

Fast 10 Jahre Erfahrung

5000+ Server in ca. 60 Ländern

in ca. 60 Ländern 1 Abo reicht für 6 Geräte

Integrierter Ad-Blocker

No-Log-Richtlinie : Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten

: Nicht einmal NordVPN kennt eure Surfdaten Moderne Apps für iOS, macOS und andere Systeme

Deutscher Kundenservice mit 24/7-Erreichbarkeit

Neujahr bei NordVPN: Heute 72 % sparen

Dieser Bericht entstand im Rahmen deren Neujahresaktion, die nur noch wenige Tage läuft. Interessenten können heute ein Geschenk einlösen: Mit unserem Link bekommt ihr nach dem Klick fast einen Tag lang die Möglichkeit, -72 % auf das 2-Jahres-Paket einzulösen. Nach Ablauf des Timers springt der Preis zurück auf den alten Deal.

→ Zum Deal: NordVPN heute 72 % günstiger

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!