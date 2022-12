Home Featured Google-Jahresrückblick 2022: Danach wurde dieses Jahr am meisten gesucht

Google-Jahresrückblick 2022: Danach wurde dieses Jahr am meisten gesucht

Wie jedes Jahr gibt es auch 2022 wieder einen Google-Rückblick. Die Suchmaschine fasst die Begriffe zusammen, die es im Vergleich zum Vorjahr in die Trends geschafft haben, hierbei handelt es sich also nicht um die absoluten Suchzahlen.

Dieses Jahr dominierten der Krieg in der Ukraine und der russische Diktator Vladimir Putin größtenteils die Suchanfragen. Auch nach der verstorbenen Queen Elizabeth und dem Fifa World Cup 2022 wurde am meisten Ausschau gehalten. Corona war kaum noch zu sehen, dagegen sorgten die Affenpocken für Aufmerksamkeit in der Suchmaschine.

Die Top-10 Suchbegriffe 2022

In Deutschland:

Ukraine WM 2022 Olympia 2022 Queen Vladimir Putin Affenpocken Frauen EM 2022 Nations League Jeffrey Dahmer Warnung vor Sturmböen

Weltweit:

Wordle India vs England Ukraine Queen Elizabeth Ind vs SA World Cup India vs West Indies iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indian Premier League

Die Top-10 Nach Kategorien

Persönlichkeiten (weltweit)

Johnny Depp Will Smith Amber Heard Vladimir Putin Chris Rock Novak Djokovic Anna Sorokin (Delvey) Andrew Tate Rishi Sunak Simon Leviev

Abschiede (weltweit)

Queen Elizabeth Betty White Anne Heche Bob Saget Aaron Carter Olivia Newton-John Ray Liotta Taylor Hawkins 安倍 晋三 (Shinzo Abe) Ivana Trump

Songs (weltweit)

Tak Ingin Usai – Keisya Levronka Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill Glimpse of Us – Joji Satru 2 – Denny Caknan and Happy Asmara ミックスナッツ – Official Hige Dandism 新 時代 – Ado As It Was – Harry Styles Joko Tingkir – Farel Prayoga Habit – SEKAI NO OWARI Last Last – Burna Boy

Persönlichkeiten (Deutschland)

Vladimir Putin Johnny Depp Amber Heard Boris Becker Novak Djoković Fynn Kliemann Tina Ruland Will Smith Harald Glööckler Anouschka Renzi

Was-Fragen (Deutschland)

Was sind Akren? Was ist die NATO? Was ist ein Oligarch? Was sind Schotterspione? Was bedeutet 2G-Plus? Was sind Affenpocken? Was ist SWIFT? Was sind Sanktionen? Was möchte Putin? Was ist Pfingsten?

Wie-Fragen (Deutschland)

Wie alt ist Putin? Wie lange dauert die Quarantäne? Wie viele Soldaten hat Russland? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie lange gilt man als genesen? Wie viele Soldaten hat Deutschland? Wie lange gilt man als geimpft? Wie alt ist Prinz Charles? Wie lange dauert Corona? Wie lange ist Corona ansteckend?

Schlagzeilen (Deutschland)

Ukraine Affenpocken 9-Euro-Ticket Hitzewarnung Layla Will Smith Taiwan Energiepauschale Katar Bürgergeld

Leider gab es dieses Jahr keine Technik-Trends, weder für Deutschland, noch Österreich, noch generell. Dafür gibt es aber wieder ein Video von Google über das Jahr 2022:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wer noch mehr Interesse an dem Thema hat, kann sich alle Trends auf der Google-Trend-Seite anschauen. Dort könnt ihr auch nach Ländern sortieren und euch die Trends weltweit anschauen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!