Strava kann nun die Pulsdaten der AirPods Pro 3 erfassen

Apple selbst bietet mit Fitness+ einen kostenpflichtigen Service, der sich rund um das Training kümmert und dabei auch das Laufen als Workout unterstützt. Dennoch erfreuen sich Apps wie Strava nach wie vor großer Beliebtheit und Strava hat eine kleine, aber feine Neuerung im Gepäck.

Pulsdaten der AirPods Pro 3 können erfasst werden

Der integrierte Pulssensor der AirPods Pro 3 war eine der großen Neuerungen der In-Ears aus Cupertino. Doch die erfassten Daten konnten hauptsächlich nur von der Health-App erfasst werden. Nun ist auch Strava dazu in der Lage, das dafür notwendige Update auf Version 463.0.0 lässt sich ab sofort laden. Anschließend kann die App die Herzfrequenzdaten der AirPods Pro 3 erfassen und aufzeichnen. Es ist keine zusätzliche Einrichtung, und keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich.

Es braucht die Apple Watch

Damit das Ganze funktioniert, braucht es neben den AirPods Pro 3 aber die Apple Watch. Startet man die Strava-App und setzt die AirPods Pro 3 ein, wird anschließend das jeweils stärkste Signal ausgewählt und laut Strava auf diese Weise dafür gesorgt, dass die Strava-App stets die genauesten Messwerte erhält. Strava zeigt sich erfreulich proaktiv, wenn es darum geht, den Leistungsumfang seines App-Angebots auszubauen. Kürzlich wurde auch Physiotherapie als neuer Aktivitätstyp hinzugefügt. Nutzer können somit nun auch Reha-, Präventions- und Regenerationseinheiten direkt in der App erfassen und dokumentieren.