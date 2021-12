Home Hardware Gewinnspiel zum 3. Advent: Hombli Filament E27 Smart Bulb 6er-Set

Schon wieder ist eine Woche vorbei und ein weiteres Adventsgewinnspiel steht an: Heute geht es mal wieder um Smart-Home. Der niederländische Hersteller Hombli bietet eine Vielzahl an Produkten rund um das intelligente Wohnen an – und das zu sehr attraktiven Preisen. Heute verlosen wir drei Doppelpacks der Hombli Filament E27 Smart Bulbs (Affiliate-Link).

Ein Doppelpack wurde im Rahmen eines Testberichts bereits geöffnet, die zwei Leuchtmittel funktionieren jedoch einwandfrei. Die zwei anderen 2er-Sets sind original versiegelt. Da wir sehr viele Geräte zugeschickt bekommen und längst nicht alle behalten können, wollen wir sie an euch weitergeben.

Einen schönen dritten Advent!

Wer ist Hombli?

Ohne weiteren Kontext denkt man bei diesem Namen sicherlich nicht direkt an eine Smart-Home-Marke. Denn so bekannt sind die Niederländer noch nicht. Das kann sich aber durchaus ändern, denn die Produktvielfalt sowie die Funktionen der einzelnen Geräte können sich sehen lassen. Das Sortiment erstreckt sich dabei sowohl über die Klassiker wie smarte Leuchtmittel (Affiliate-Link) und Steckdose (Affiliate-Link) als auch über einige Exoten wie das bald erhältliche intelligente Wassersteuergerät oder den Infrarot-Controller (Affiliate-Link).

Ein besonderes Merkmal der Hombli-Produkte ist der überaus konkurrenzfähige Preis. Im Shop von tink, dem Smart-Home-Experten, finden sich sehr viele tolle Angebote und Bundles mit Hombli-Produkten. So ist die smarte Outdoor-Kamera (Affiliate-Link) für unter 80 Euro zu bekommen, die Indoor-Variante (Affiliate-Link) für lediglich 40 Euro. Auch bei den Leuchtmitteln kann man gute Deals schießen.

Der meist günstige Preis ist die Folge aus den geringeren Entwicklungskosten der Produkte. Denn Hombli verbaut zur Kommunikation die Module von Tuya. Bei Tuya Smart handelt es sich um einen recht jungen Mitstreiter auf dem Markt, der die Smart-Home-Hersteller bei der Entwicklung der Produkte und einer eigenen App unterstützt. Das spart Geld, das Hombli an die Kunden weitergeben kann. Auch das gesamte Ökosystem ist allgemein etwas offener: Alle „Powered by Tuya“-Produkte kann man in der Tuya- als auch in jeder anderen Hersteller-App, die mit Tuya kommuniziert, einrichten. Auch bei der Bedienung und Steuerung werden sich einige freuen: Alexa, Google Assistant und sogar Siri-Shortcuts sind mit von der Partie.

Was gibt es zu gewinnen?

Hombli Filament E27 Smart Bulb 6er-Set

Der Produktname lässt wenig Spielraum für Spekulationen: Es geht um smarte Leuchtmittel mit E27-Fassung. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die klassischen Smart-Bulbs mit milchigem Glaskörper, bei denen mehrere Leuchtdioden für das Licht oder die Farbdarstellung sorgen. Stattdessen ähneln smarte Filament-Leuchtmittel optisch einer herkömmlichen Glühbirne mit Draht: Sie haben einen durchsichtigen Glaskörper und präsentieren ein Fadenwerk im Inneren, das zu leuchten beginnt.

Deshalb konkurrieren solche Filament-Lampen keinesfalls mit RGBW-Leuchtmitteln, die zahlreiche Farben darstellen können. Sie spielen ihre Karten aus, wenn es um ein angenehmes Ambiente und eine gewisse Retro-Optik geht. Mein Wohnzimmer ist beispielsweise im Stil einer Western-Bar eingerichtet, also viel Holz und Metall im Vintage-Look. Hier sind solche Filament-Leuchtmittel fast unverzichtbar.

Über die Tuya- oder Humbli-App lassen sich die Leuchtmittel hinzufügen, nachdem sie an eine Stromquelle angeschlossen wurden. Für noch detailliertere und besser zugeschnittene Funktionen empfehle ich aber die Hombli-App. Die zügige Einrichtung klappt problemlos. In der App kann man die Helligkeit und Szenen einstellen sowie die Steuerung über Alexa, Google Assistant und Siri-Kurzbefehle konfigurieren. Ihr könnt eure Hombli-Geräte auch mit anderen Personen teilen und Automationen erstellen.

Gewinnspiel

Wie immer könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr auf unserer Website oder in der App unter diesem Beitrag kommentiert. Unter allen Kommentierenden verlosen wir an eine/n Gewinner/in die sechs Hombli-Leuchtmittel. Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 19. Dezember. Wir schreiben den/die per Zufallsgenerator ausgewählten Gewinner/in über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen: 3x Doppelpack Hombli Filament E27 Smart Bulb So nehmt ihr teil: Schreibt auf der Website oder in der App einen Kommentar unter diesen Beitrag und ihr seid im Lostopf Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer/innen, die VOR dem 19. Dezember 2021 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir wünschen euch allen viel Glück! :)

