Gewinnspiel zum 1. Advent: Aqara Touchscreen Dial V1

Zu einem vollumfassenden Smart-Home gehören für viele sicherlich auch Display-Hubs, über die man seine verschiedenen Geräte steuern kann. Ein besonders schicker Vertreter im kleinen Format ist das Aqara Touchscreen Dial V1, das wir zum ersten Advent an euch verlosen.

Die Supermärkte verkaufen bereits seit geraumer Zeit Lebkuchen und wir hatten in fast ganz Deutschland schon den ersten Schnee. Mit dem heutigen ersten Advent nimmt die Vorweihnachtszeit nochmal so richtig an Fahrt auf. Höchste Zeit, den Apfelpage Adventskalender 2025 zu starten. Den Anfang macht einer der aktuell bedeutsamsten Smart-Home-Hersteller im HomeKit-Segment: Aqara. Wir verlosen eines unserer Testgeräte, das voll und ganz überzeugen kann. Die Rede ist vom Touchscreen Dial V1, einem runden Touch-Display mit drehbarem Wahlrad. Den ausführlichen Test des Aqara Touchscreen Dial V1 findet ihr HIER.

Wer ist Aqara?

Hinter Aqara steckt ein chinesischer Smart-Home-Hersteller, der ein breites Ökosystem aus Sensoren, Schaltern, Kameras und Hubs anbietet. Einen Namen hat sich Aqara vor allem durch seine zuverlässige, gleichzeitig aber bezahlbare Technik gemacht. Gerade unter HomeKit-Nutzern ist Aqara besonders beliebt, weil fast alle Geräte für Apple Home zertifiziert sind und sich dadurch nahtlos ins Apple-Ökosystem einfügen. Automationen funktionieren stabil und die Steuerung über Siri sowie die Home-App läuft meist problemlos.

Unter der Aqara-Marke finden sich so einige Produkte, die man bei anderen Herstellern vergeblich sucht. Sehnsüchtig erwartet wurde etwa der H2 Switch EU, ein mit System-55-Rahmen kompatibler Lichtschalter, den man auch als Wireless-Switch nutzen kann. Beim H2 Switch und auch bei einigen anderen Geräten gehört Aqara zu den wenigen Herstellern, die auf Multiprotokoll setzen: Auf Wunsch kann man die Geräte mit Matter-over-Thread oder mit Zigbee ins Ökosystem einbinden.

Aqara Touchscreen Dial V1: Unsere Testerfahrungen

Als ich das Produkt zum ersten Mal gesehen habe, war ich irritiert. Denn ein kreisrundes Display zum Steuern der smarten Geräte in Kombination mit einem Wahlrad war mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig neu. Umso spannender war es, das Gerät auszuprobieren. Wie viele Geräte aus dem Hause Aqara überzeugt das Touchscreen Dial V1 durch sein hochwertiges und elegantes Design. Die flache Vorderseite ist aus weißem Glas, das Rad in einer bronzefarbenen Optik. In der Mitte befindet sich das Farb-Display. Insgesamt ist alles sehr stimmig und macht sich gut an der Wand.

Das Aqara Touchscreen Dial V1 muss man über das Unterputzmodul mit einer Phase und einem Neutralleiter verbinden. An den beiden Ausgängen L1 und L2 kann man zwei Lampenkreise anschließen und somit einen konventionellen Lichtschalter ersetzen. Über bis zu 18 verfügbare Screens steuert ihr eure verschiedenen Geräte. Die sechs virtuellen Schalter des Gerätes kann man auch in Apple HomeKit mit Funktionen belegen – ohne dass ein separater Hub nötig ist.

Neben der klassischen Lichtsteuerung lassen sich Szenen konfigurieren, zum Beispiel mit Vorhängen, Thermostaten oder Kameras. Außerdem misst das Aqara V1 Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit und zeigt die Werte übersichtlich auf dem Display an — sinnvoll für das Klima im Raum. Die Kombination aus Drehrad mit haptischem Feedback und Touch-Display bietet ein angenehmes, präzises Handling. Dimmen, Farbänderung oder Szenensteuerung gelingen leicht und direkt.

Sein volles Können spielt das Aqara V1 aber vor allem im eigenen Ökosystem aus. Zwar kann man Matter-fähige Geräte anderer Hersteller in der Aqara-App anlernen und damit auch auf dem Display steuern, darunter Philips Hue oder Nuki. Jedoch reagieren etwa Aqara-Leuchtmittel deutlich schneller und zuverlässiger.

Eine sinnvolle Smart-Home-Ergänzung

Für Nutzer, die ihr smartes Zuhause stilvoll und komfortabel steuern wollen, bietet das Aqara Touchscreen Dial V1 eine sehr gelungene Kombination aus Design, Funktionalität und Flexibilität. Es vereint ein Display-Dashboard mit einem Wahlrad und Raumklima-Funktionen, lässt sich in die gängigen Smart-Home-Systeme integrieren und kann sowohl klassische als auch smarte Lampen bedienen. Gerade in einem Setup mit mehreren smarten Geräten agiert es als ein schlichtes und gleichzeitig funktionales Schaltzentrum im Kleinformat.

Jetzt mit etwas Glück ein Aqara Touchscreen Dial V1 gewinnen

Teilnahme am Gewinnspiel:

Schreibt in der Apfelpage-App oder direkt über die Website einen Kommentar unter diesen Artikel und ihr seid im Lostopf. Wir verlosen ein Aqara Touchscreen Dial V1 unter allen (gültigen) Kommentierenden. Den Gewinner kontaktieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse. Bekommen wir keine Antwort, wird ein neuer Gewinner ausgewählt. Das verloste Produkt wurde von uns zu Testzwecken bereits verwendet. Es funktioniert jedoch einwandfrei und ist in einem super Zustand.

Wichtig: Bitte bedenkt, dass es aufgrund einer großen Anzahl an Teilnehmern 1-2 Tage dauern kann, bis alle Kommentare unter dem Artikel freigeschaltet sind. Verzichtet auf einen Doppel-Post, denn mehrere Kommentare des gleichen Nutzers führen zu dessen Ausschluss von diesem Gewinnspiel.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 1x Aqara Touchscreen Dial V1

So nehmt ihr teil : Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar unter diesen Artikel. Mehrfaches Kommentieren führt zum Ausschluss.

Bis wann geht's: Alle Teilnehmer, die VOR dem 07. Dezember 2025 (12:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

