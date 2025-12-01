Auf der Jahreshauptversammlung der Leaker-League (Die Kolumne)

Manche da draußen denken noch immer, die Gerüchte rund um Apple (Zitat Greg Joswiak: „We love rumors“) seien das Produkt mehr oder weniger zufälliger Fotos in chinesischen Fabriken, betrunkener Mitarbeiter in schäbigen Spelunken oder angeheirateter Cousins, wahlweise mit Mitteilungsbedürfnis oder mit Geldsorgen. Weit gefehlt! Einmal im Jahr, kurz vor Jahresende, trifft sich streng geheim, verschlüsselt, anonymisiert und mit VPN im Darknet die Leaker-League e.V. und verabschiedet den Gerüchteplan für das kommende Jahr. Wir waren dabei! (Achtung, Satire!)

Vorsitzender Gark Murman: „OK, Leute, herzlich willkommen! Schön, dass ihr alle wieder da seid! Habt ihr alle den Namens-Scrambler eingeschaltet? Schließlich wollen wir nicht, dass etwas von uns an die Öffentlichkeit gelangt (lacht herzhaft)“.

Majin Bu: „Wie geht das?“

Gark Murman: „Du musst auf den blauen Knopf unten drücken!“

Bajin Mu: „Alles klar. Danke!“

Gark Murman: „OK, Leute, wir wollen heute die Gerüchte für 2026 verteilen. Vorher ein kurzer Blick zurück. Ich fasse zusammen:“

Pon Jrosser (räuspert sich deutlich): „Ähhmmm.“

Gark Murman: „Ja, Jon, ähh, Pon, du möchtest etwas sagen?“

Pon Jrosser: „Naja, ich hoffe die Strafanzeigen werden in diesem Jahr mal bei der Verteilung berücksichtigt!“

Gark Murman: „Das klären wir später, ich denke an einen Rabatt in der Auktion. Wo war ich? Ach ja, die Bilanz 2025: „iPhone Slim“ – wisst ihr noch? Das war noch im Oktober 2024, wie die M4-Chips und Mac mini. Wer hatte noch den Fail des Jahres, damit die Leute nicht denken, wir wüssten, wovon wir reden? Was war das 2025? Die Geschichte mit dem Fernseher von Apple? (kann sich vor Lachen kaum halten)? Warst du das nicht, Muo?

King-Chi Muo: „Sehr witzig!“

Gark Murman: „Beschwere dich nicht, dich bezeichnen die Irren wenigstens noch als (dehnt und betont das Wort) „Analyst“.

Pon Jrosser (lacht laut los): „Ja, bin ich nicht, bin nur „Leaker“, kein „Journalist“ wie du, Mark, ähh, Gark!

Gark Murman: „Konzentration, Leute, schließlich muss jeder von uns heute noch einen Post zur Erhellung der Welt rausschicken! Ich mache es kurz: November Display-Smart-Home in sechs Zoll, iPhone SE 4 im Februar, Falt-iPhone im März …“

Yoss Roung: „Bingo! Da klingelte die Kasse!“

Gark Murman: „Seltsam, dass du nur so wenig in unsere gemeinsame Kasse eingezahlt hast, aus der wir dann teilen!“

Yoss Roung (kleinlaut): „Ähh… ich meine, brachte locker 100 Dollar, das Gerücht!“.

Gark Murman (lächelt milde): „OK – weiter. Im Juni das MacBook mit iPhone-Chip. Nebenbei! War meine Idee! Wäre Apple nie selbst drauf gekommen! Low-Cost-Macbook! (schaut stolz und Anerkennung erwartend in die Runde).

Pon Jrosser: „Weiter! Meine Kunden, äh, Fans warten auf mein 17.30-Uhr-Video!“

Gark Murman: „Ja, gerne. Juni 120-Hertz für alle 17er, orange als Farbe und – ganz unbescheiden – mein Meisterstück: OS 26 für alles! Nebenbei: Tim, ähhh, Cim war ganz aufgeregt am Telefon, als ich ihm das durchgegeben habe (schaut sichtlich stolz in offenbar gelangweilte Gesichter).

Bvan Elass: „Können wir nun endlich?“

Gark Murman: „Sicher! Was haben wir – das übliche?“

RuanDui (rattert stakkatoartig runter): „M6, Smart Glasses statt Vision, iPhone 18 Fold, M5-Chip Macs, LLM Siri, M6 Pro, Under-Screen Face ID, Macbook mit C-Chip, OLED MacBook Pro, Smart Home Hub, Geteilter iPhone-Launch, iPhone 18e, OLED iPad mini, Apple Watch Series 12, HomePod mini mit AI, M5 Vision Pro, iPad Air mit M4-Chip, Externe Displays mit miniLED, M6 Max, Apple TV 4K mit M-Chip, iPhone-Produktion in Indien, AirPods mit Kameras und, das Fail-Gerücht: Wie wäre es wieder mit Apple Car?“

Gark Murman: „Wunderbar, Danke dir, Duan, ähh, Ruan. Wie immer: Wir machen eine Auktion, ihr dürft bieten für die Erstveröffentlichung im Jahresverlauf, jeder nicht mehr als drei Gerüchte! Fangen wir an mit dem Januar und M6, das Startgebot liegt bei fünf Dollar!“

(…)