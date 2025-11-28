Home » Deals » Black Friday 2025: Die Angebote von UGREEN bei Amazon

28. November 2025

Patrick Bergmann

Black Friday 2025: Die Angebote von UGREEN bei Amazon

Wir haben schon einige Deals zur Black Week bzw. zum Black Friday veröffentlicht und wollen hier kurz auf die Kritik eingehen: Natürlich ist die dynamische Preisanpassung ärgerlich. Wir empfehlen allerdings auch, sich im Vorfeld eine Liste zu machen. Kommen wir nun zu den Angeboten zurück. 

Zubehör von UGREEN im Angebot

Vor Corona galt Anker als der Zubehörhersteller, der eine richtig gute Qualität zum günstigen Preis realisierte. Diesen Platz hat UGREEN eingenommen, nachdem sich Anker dem Premiumsegment zugewandt hat. In der Redaktion sind einige Produkte des Herstellers im Einsatz und es gibt keinerlei Beschwerden – daher eine klare Empfehlung:

NAS

 

UGREEN NASync DXP6800 Plus 6-Bay NAS Server, Intel i3-1215U 6-Kern, 8GB DDR5, 128GB SSD, 2,5GbE & 10GbE LAN, 2×M.2 NVMe, 4K HDMI, Kompatibel mit Drittanbieter HDD/SSD für Heim & Büro (Diskless) UGREEN NASync DXP6800 Plus 6-Bay NAS Server, Intel i3-1215U 6-Kern, 8GB DDR5, 128GB SSD, 2,5GbE & 10GbE LAN, 2×M.2 NVMe, 4K HDMI, Kompatibel mit Drittanbieter HDD/SSD für Heim & Büro (Diskless)
Hersteller: ‎Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 699,99 EUR

 

 

UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay Desktop NAS, Intel Pentium Gold 8505 5-Core CPU, 8GB DDR5 RAM, 128G SSD, 1 * 10GbE, 1 * 2,5GbE, 2*M.2 NVMe-Steckplätze, 4K HDMI, Network Attached Storage (Diskless) UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay Desktop NAS, Intel Pentium Gold 8505 5-Core CPU, 8GB DDR5 RAM, 128G SSD, 1 * 10GbE, 1 * 2,5GbE, 2*M.2 NVMe-Steckplätze, 4K HDMI, Network Attached Storage (Diskless)
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 549,99 EUR

 

 

UGREEN NASync DXP2800 2-Bay NAS Server, Intel N100 Quad-Core, 8GB DDR5, 2,5GbE LAN, 2×M.2 NVMe-Steckplätze, 4K HDMI, Kompatibel mit Drittanbieter NAS Festplatten/HDD für Heim & Büro (Diskless) UGREEN NASync DXP2800 2-Bay NAS Server, Intel N100 Quad-Core, 8GB DDR5, 2,5GbE LAN, 2×M.2 NVMe-Steckplätze, 4K HDMI, Kompatibel mit Drittanbieter NAS Festplatten/HDD für Heim & Büro (Diskless)
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 269,99 EUR

 

Ladegeräte

 

UGREEN USB C Ladegerät 200W GaN Netzteil 8-Port Desktop Ladestation PD Charger 100W Schnellladegerät mehrfach unterstützt PPS kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPhone Serien, Galaxy Serien usw. UGREEN USB C Ladegerät 200W GaN Netzteil 8-Port Desktop Ladestation PD Charger 100W Schnellladegerät mehrfach unterstützt PPS kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPhone Serien, Galaxy Serien usw.
Hersteller: Ugreen Limited Group
Preis bei amazon* : 53,99 EUR

 

 

UGREEN Nexode X USB C Ladegerät 100W Mini GaN Charger 3-Port PD Netzteil Kompaktes Schnellladegerät PPS 45W Kompatibel mit MacBook Pro, iPhone 17 Air, 16, Galaxy S25 Ultra UGREEN Nexode X USB C Ladegerät 100W Mini GaN Charger 3-Port PD Netzteil Kompaktes Schnellladegerät PPS 45W Kompatibel mit MacBook Pro, iPhone 17 Air, 16, Galaxy S25 Ultra
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 30,67 EUR

 

 

UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit MacBook Pro, iPhone 17-8 Serien, iPad Serien, Galaxy S25 Ultra, S24+ usw UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit MacBook Pro, iPhone 17-8 Serien, iPad Serien, Galaxy S25 Ultra, S24+ usw
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 49,99 EUR

 

 

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPhone 17 Pro Max/16/15, iPads, Galaxy S24 Ultra/S23/S22(Schwarz) UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPhone 17 Pro Max/16/15, iPads, Galaxy S24 Ultra/S23/S22(Schwarz)
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 20,99 EUR

 

 

UGREEN 45W USB C Ladegerät 3-Port PPS Schnellladegerät 30W PD Netzteil GaN Charger Adapter kompatibel mit Galaxy S25 Ultra, S24, iPhone 17 Pro Max, MacBook Air, iPad, Tab A8, Pixel 9, HomePod UGREEN 45W USB C Ladegerät 3-Port PPS Schnellladegerät 30W PD Netzteil GaN Charger Adapter kompatibel mit Galaxy S25 Ultra, S24, iPhone 17 Pro Max, MacBook Air, iPad, Tab A8, Pixel 9, HomePod
Hersteller: Ugreen Limited Group
Preis bei amazon* : 19,98 EUR

 

 

UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop-Charger 25W, Qi2 Zertifiziert, kompatibel mit MagSafe, sicherer Halt, für iPhone 16-17-Serie, AirPods, Watch, Ladetänder mit 45W Ladegerät und 1m Kabel UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop-Charger 25W, Qi2 Zertifiziert, kompatibel mit MagSafe, sicherer Halt, für iPhone 16-17-Serie, AirPods, Watch, Ladetänder mit 45W Ladegerät und 1m Kabel
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 89,99 EUR

 

 

UGREEN Zapix 2-in-1 Magnetisches Kabelloses Ladegerät 15W, Qi2 zertifizierte iPhone Ladestation kompatibel mit MagSafe für iPhone 17/16/15/14/13/12 Serie & AirPods, mit 1M Kabel UGREEN Zapix 2-in-1 Magnetisches Kabelloses Ladegerät 15W, Qi2 zertifizierte iPhone Ladestation kompatibel mit MagSafe für iPhone 17/16/15/14/13/12 Serie & AirPods, mit 1M Kabel
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 29,99 EUR

 

 

UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät 25W, Qi2 zertifizierte kabellose Ladestation, 70° neigbar und reisefreundlich, für iPhone 16-17-Serie, AirPods und Pixel 10 Pro XL, mit 1m Kabel UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät 25W, Qi2 zertifizierte kabellose Ladestation, 70° neigbar und reisefreundlich, für iPhone 16-17-Serie, AirPods und Pixel 10 Pro XL, mit 1m Kabel
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 39,99 EUR

 

 

UGREEN Nexode Pro 65W USB C Ladegerät Slim mit EU/US/UK Stecker GaN USB-C Netzteil 3-Port Charger Schnellladegerät kompatibel mit MacBook, iPad, iPhone 17, Galaxy S25 Ultra, Dell XPS UGREEN Nexode Pro 65W USB C Ladegerät Slim mit EU/US/UK Stecker GaN USB-C Netzteil 3-Port Charger Schnellladegerät kompatibel mit MacBook, iPad, iPhone 17, Galaxy S25 Ultra, Dell XPS
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 35,00 EUR

 

 

Powerbanks

 

UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh, 165W Schnellladen, 65cm einziehbares Kabel, Kompatibel mit iPhone 17/16/15 Serie, Galaxy S25 Ultra, MacBook, Dell Laptop und mehr UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh, 165W Schnellladen, 65cm einziehbares Kabel, Kompatibel mit iPhone 17/16/15 Serie, Galaxy S25 Ultra, MacBook, Dell Laptop und mehr
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 59,99 EUR

 

 

UGREEN Nexode Power Bank, 20000mAh 67W Schnellladen mit Integriertem USB-C Kabel, Externe Handyakkus Kompatibel mit Xiaomi 15 Ultra,15 Pro, Galaxy S25 Ultra, iPhone 17/16 Serie, iPad, Laptop und mehr UGREEN Nexode Power Bank, 20000mAh 67W Schnellladen mit Integriertem USB-C Kabel, Externe Handyakkus Kompatibel mit Xiaomi 15 Ultra,15 Pro, Galaxy S25 Ultra, iPhone 17/16 Serie, iPad, Laptop und mehr
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 36,38 EUR

 

 

UGREEN Nexode Power Bank 145W Max 25000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse USB C Powerbank mit Digitales Display, kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPhone 17 Pro Max/Pro/16/15, Galaxy S25 Ultra, Dell UGREEN Nexode Power Bank 145W Max 25000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse USB C Powerbank mit Digitales Display, kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPhone 17 Pro Max/Pro/16/15, Galaxy S25 Ultra, Dell
Hersteller: UGREEN
Preis bei amazon* : 44,99 EUR

 

 

UGREEN Power Bank, 20000mAh 45W Schnellladen mit Integriertem USB-C Kabel & Bidirektionalem 45W PD, Externe Handyakkus Kompatibel mit Galaxy S25 Ultra/S25+, iPhone 17/16 Serie, iPad, Laptop und mehr UGREEN Power Bank, 20000mAh 45W Schnellladen mit Integriertem USB-C Kabel & Bidirektionalem 45W PD, Externe Handyakkus Kompatibel mit Galaxy S25 Ultra/S25+, iPhone 17/16 Serie, iPad, Laptop und mehr
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 25,99 EUR

 

 

Sonstiges Zubehör

 

UGREEN Finetrack 4er Pack unterstützt USB C Aufladen, Bluetooth Tracker kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Smarttag bis zu 12 Monate Akkulaufzeit, Finder für Schlüssel, Koffer, Pass UGREEN Finetrack 4er Pack unterstützt USB C Aufladen, Bluetooth Tracker kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Smarttag bis zu 12 Monate Akkulaufzeit, Finder für Schlüssel, Koffer, Pass
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 28,49 EUR

 

 

UGREEN Steckdosenleiste mit USB, 10-in-1 Mehrfachsteckdose mit Schalter, 20W Schnellladen USB C, 3680W Steckdosenwürfel mit Überspannungsschutz, Gesamtlänge 1,5 m, für Schreibtische, Büros UGREEN Steckdosenleiste mit USB, 10-in-1 Mehrfachsteckdose mit Schalter, 20W Schnellladen USB C, 3680W Steckdosenwürfel mit Überspannungsschutz, Gesamtlänge 1,5 m, für Schreibtische, Büros
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 23,99 EUR

 

 

UGREEN 6 Stück Kabelhalter Kabelclips, Magnetische Selbstklebende Kabel Organizer, Einhandbedienung, Kabelmanagement für USB Ladekabel Netzkabel Audiokabel, Kompatibel mit Kabel bis zu 7,5 mm UGREEN 6 Stück Kabelhalter Kabelclips, Magnetische Selbstklebende Kabel Organizer, Einhandbedienung, Kabelmanagement für USB Ladekabel Netzkabel Audiokabel, Kompatibel mit Kabel bis zu 7,5 mm
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 6,47 EUR

 

 

UGREEN FineTrack Slim G kompatibel mit Google Find Hub (nur Android), 1.7mm Bluetooth Tracker, 5 Jahre Batterielebensdauer, IP68 Walletfinder für Pass, Smarttag kompatibel mit Pixel 10/Galaxy S25 usw. UGREEN FineTrack Slim G kompatibel mit Google Find Hub (nur Android), 1.7mm Bluetooth Tracker, 5 Jahre Batterielebensdauer, IP68 Walletfinder für Pass, Smarttag kompatibel mit Pixel 10/Galaxy S25 usw.
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 29,99 EUR

 

 

UGREEN NVMe M.2 USB 3.2 SSD Gehäuse-Adapter mit Kühlkissen 10 Gbps für NVMe PCIe M-Key/M+B Key in 2230/2242/2260/2280 mit USB CC und AC Kabel Werkzeuglos UGREEN NVMe M.2 USB 3.2 SSD Gehäuse-Adapter mit Kühlkissen 10 Gbps für NVMe PCIe M-Key/M+B Key in 2230/2242/2260/2280 mit USB CC und AC Kabel Werkzeuglos
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 14,99 EUR

 

 

UGREEN SD Kartenleser USB 3.0 USB C Dual Stecker Kartenlesegerät SD Card Reader USB Speicherkartenleser Sd Karten Adapter Kompatibel mit iPhone 17 Serie/Android/Windows/macOS usw (Grau) UGREEN SD Kartenleser USB 3.0 USB C Dual Stecker Kartenlesegerät SD Card Reader USB Speicherkartenleser Sd Karten Adapter Kompatibel mit iPhone 17 Serie/Android/Windows/macOS usw (Grau)
Hersteller: ‎Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 9,99 EUR

 

 

UGREEN 10Gbps USB Switch 2 In 7 Out USB C Switch mit 3C4A Ports, Netzteil, Fernbedienung und 2xC auf A/C Kabeln, kompatibel mit Mac mini M4/M4 Pro, MacBook Air M4, Windows usw. UGREEN 10Gbps USB Switch 2 In 7 Out USB C Switch mit 3C4A Ports, Netzteil, Fernbedienung und 2xC auf A/C Kabeln, kompatibel mit Mac mini M4/M4 Pro, MacBook Air M4, Windows usw.
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

 

 

UGREEN UNO USB C Ladegerät, 65W USB C Netzteil 3-Port GaN Schnellladegerät LED Display kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPad, iPhone 17 Pro Max, 15 16, Galaxy S25 Ultra, Steam Deck (Schwarz) UGREEN UNO USB C Ladegerät, 65W USB C Netzteil 3-Port GaN Schnellladegerät LED Display kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPad, iPhone 17 Pro Max, 15 16, Galaxy S25 Ultra, Steam Deck (Schwarz)
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 23,99 EUR

 

 

UGREEN MagSafe Autohalterung mit Metallring, Handyhalterung Auto kompatibel mit original MagSafe Hülle von iPhone kompatibel mit MagSafe iPhone 17/16/15/14/13 Pro Max und Allen Smartphones UGREEN MagSafe Autohalterung mit Metallring, Handyhalterung Auto kompatibel mit original MagSafe Hülle von iPhone kompatibel mit MagSafe iPhone 17/16/15/14/13 Pro Max und Allen Smartphones
Hersteller: Ugreen Group Limited
Preis bei amazon* : 13,35 EUR

 

 

 

 

 

 

